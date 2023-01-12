Главные новости Ижевска на утро 12 января: пять болевых точек здравоохранения, аномальная зона в Удмуртии и сгоревший автокран

Пора настроиться на доброе зимнее утро Фото: Вероника ИВАНОВА

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 12 января, четверг. Пришла пора настраиваться на продуктивный конец недели, ведь совсем скоро выходные. По сообщениям синоптиков, сегодня жителей столицы Удмуртии ожидает пасмурная погода, небольшой снег и -12°С. Собираясь на работу, начните этот день с новостей за последние сутки.

Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук назвала 5 болевых точек здравоохранения в Удмуртии

Эльвира Пинчук выступила с докладом. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

10 января во время стратегической сессии власть и врачи обсудили направление в дальнейшем развитии здравоохранения в регионе. Вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук озвучила 5 болевых точек в этой сфере. В первую очередь она отметила смертность населения и проблему кадрового дефицита. Подробности в нашем материале.

Автокран сгорел на перекрестке улиц в Ижевске

Фото: скриншот из видео ЗИ ВКонтакте @zlou18

10 января, примерно в 15:53 в Ижевске загорелся автокран KATO CR-100. ЧП произошло на перекрестке улиц Воткинское шоссе – 9 Января. Жители города успели заснять на видео момент тушения транспорта. Подробности здесь.

Глава Минприроды Удмуртии рассказал об аномальной зоне с повышенным энергетическим излучением в регионе

Фото: Денис Удалов в телеграме @udalov_mpr

В ботаническом заказнике «Андреевский сосновый бор» в Удмуртии расположилась аномальная зона с повышенным энергетическим излучением. Уникальный участок находится рядом с верховым болотом. Параметры энергетического излучения здесь превышают естественное фоновое значение в 27 раз. По словам Дениса Удалова, по мощности Красногорская аномальная зона не уступает Молебскому треугольнику в Пермском крае, где по словам местных жителей постоянно видят неопознанные объекты. Подробнее читайте в нашем материале.

В небе над Ижевском заметили ледяную радугу – гало

Зимняя радуга в Ижевске. Фото: Александр Сырыгин @alexsyr

11 января, жители столицы Удмуртии заметили в небе над городом необычное природное явление – гало. Фотографиями ледяной радуги ижевчане поделились в соцсетях.

Более 10 килограмм наркотиков изъяли из лаборатории в Удмуртии

Изготовление наркотиков было поставлено на поток.. Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

ФСБ Удмуртии обнаружила и пресекла деятельность нарколаборатории. Ей владела группа местных жителей. Их задержали по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Из домов задержанных изъяли более 10 кг наркотика, а также прескурсоры, реагенты и оборудование для изготовления запрещенных веществ.

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