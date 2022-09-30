Главные новости Удмуртии на утро 30 сентября 2022 года: 16 гаражей пострадали при пожаре на Воткинском шоссе, в Ижевск прибыл ковчег с мощами святой Матроны Московской

29 сентября в Свято-Михайловский собор Ижевска привезли ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 30 сентября. Синоптики обещают до до +5..+7 °С, осадков не ожидается.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу.

Минздрав Удмуртии опроверг информацию о новых диагнозах Артема Казанцева, стрелявшего в школе №88 Ижевска

В ряде СМИ появилась информация о том, что Артем Казанцев, убивший 17 человек при нападении на школу №88 в Ижевске, страдал артритом. Говорилось о том, что он не был у врача чуть ли не 2 года. Все данные медицинской карты стрелка были предоставлены на условиях анонимности работником ГКБ №2.

Однако Минздрав Удмуртии в ответ на запрос «Комсомолки» о состоянии медкарты Казанцева и его диагнозах официально опроверг эти данные.

14 лет назад Артем Казанцев уже привлекался по уголовному делу

Артем Казанцев, устроивший стрельбу в школе №88 Ижевска, и ранее проявлял признаки агрессии. Об этом «Комсомолке» сообщил Константин Матросов, на которого 14 лет назад напал будущий убийца.

В военкомате Удмуртии опровергли информацию о списках вещей, которые должны купить мобилизованные

Ижевчане в соцсетях рассказывают о том, что для мобилизованных есть специальные списки вещей, которые нужно взять с собой. В списке 29 позиций, среди которых бронешлем, берцы, газовая горелка, рюкзаки и др. Выяснили, правда это или нет.

16 гаражей пострадали от пожара на Воткинском шоссе в Ижевске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

29 сентября на Воткинском шоссе в Ижевске загорелись гаражи. Сообщение о возгорании поступило около 6 часов утра. В 07:44 пожар ликвидировали. Площадь возгорания составила 300 кв.м. В итоге от огня пострадали 16 гаражей. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Аэропорт Ижевска сможет принимать новый тип воздушного судна

Аэропорт Ижевска теперь сможет принимать еще один тип воздушного судна - Boeing 737-900. Boeing 737-900 длиннее Boeing 737-800; он вмещает на 30 пассажиров больше.

Автоматический пункт весогабаритного контроля начнет работать на дороге Ижевск-Сарапул

Автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) начнет фиксировать нарушения правил движения крупногабаритного или тяжеловесного транспорта на автодороге Ижевск-Сарапул.

Основная цель работы АПВГК – защита автодороги от сверхнормативного воздействия автотранспорта с превышением допустимой массы грузов

Ковчег с мощами святой Матроны Московской прибыл в Свято-Михайловский собор Ижевска

29 сентября в Свято-Михайловский собор Ижевска привезли ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Святыня была доставлена из Тульской епархии - родины блаженной. Ковчег пробудет в соборе до вечера 2 октября

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