Реальное кино: в Ижевске прошла премьера альманаха «Люди дела»

Фото: Сергей Грачев

Первый зал кинотеатра «Империя Грез» вечером 23 сентября был практически полон. Жители Ижевска собрались на премьеру альманаха «Люди дела», который снял Фонд Тимченко.

Пять реальных историй о жителях России, которые просто шли к своей мечте, а в результате изменили не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Это документальное кино, однако зрители забыли об этом факте уже в первые секунды просмотра.

Все главные герои и те, кто был с ними рядом, не играли роль, они проживали свою настоящую жизнь, попутно рассказывая о том, что им удалось сделать, и почему эти проекты так важны. Одних объединила мечта, других – любовь, а третьих – беда.

Наши в кино

Первая из пяти историй посвящена диспетчеру Дебесского РЭС Сергею Васильеву. Несколько лет назад он предложил организовать шахматный клуб в помещении библиотеки села Дебесы. К интеллектуальному спорту как-то незаметно приобщились не только дети, но и взрослые. Для одних он стал возможностью нескучно провести время и потренировать мозг, а другим буквально спас жизнь.

«Если бы не шахматы, я не знаю, как бы смогла пережить потерю сына. Они меня спасли и вытащили из депрессии. Начала играть сама, потом обучилась методике преподавания и сейчас тренирую ребят», – поделилась историей жительница села Дебесы Ольга Прохорова.

Все, кто снимался в фильме, признались, что совершенно не так представляли себе процесс. Им казалось, что придут умные люди и будут говорить, как пройти, повернуться и что сказать. На деле же они все делали как обычно и отвечали на вопросы съемочной группы. Но сказать, что все было просто, тоже нельзя. Вот и диспетчер из Удмуртии в фильме совершенно естественно на несколько секунд засыпает во время дежурства.

Фото: Сергей Грачев

На премьере была организована фотовыставка. Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

«Это не было постановкой. Вы представьте, весь день идет съемочный процесс, а ночью – дежурство. Потом по кругу. Я просто реально устал и прикорнул на мгновенье. Еще одной сложностью стали вопросы от режиссера, которые иногда ставили в тупик, ведь речь для нас никто не готовил», – отметил Сергей Васильев.

Гости участвовали в мастер-классах. Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Мы поверили, что можем многое

Непросто пришлось и создателям фильма. Как рассказал сорежиссер и оператор альманаха «Люди дела» Павел Тихонов, талантливых людей, которые сотрудничают с Фондом Тимченко, по России много, а им нужно было выбрать всего пять историй.

«Создавая фильм, мы сначала должны влюбиться в каждого его героя, а потом и в каждый кадр. По-другому документальное кино не снимается. Зритель потом обязательно почувствует фальшь, поэтому все должно быть максимально искренне. Надеемся, у нас это получилось», – рассказал Павел Тихонов.

Режиссер и оператор фильма «Люди дела» Павел Тихонов. Фото: Сергей Грачев

У них действительно все получилось. После каждой истории альманаха зрители аплодировали ее герою. А после сеанса смогли пообщаться с режиссером, представителями Фонда Тимченко и шахматистом из Удмуртии.

«Я не ожидала, что этот фильм зацепит до самой глубины души. В течение этого часа мы и смеялись, и плакали. Скажу откровенно, на этих людей хочется равняться, хочется быть похожими. Выходили из зала после сеанса и спрашивали себя, а что мы можем сделать для села, района, республики», – призналась Наталья, специально приехавшая на премьеру жительница села Дебесы.

Всегда рядом

Люди дела впечатляют, заряжают и заставляют задуматься о своем месте в этой жизни. Мир меняется только тогда, когда мы прикладываем к этому усилия.

«У нас в Удмуртии много активных и неравнодушных людей, тех самых людей дела, которые не боятся идти к мечте и менять положение вещей. Вот и Сергей Васильев был инициатором проекта, который изменил жизнь не только села Дебесы, но и всей республики. Его стремление поддержало сначала правительство региона, а потом и Фонд Тимченко, за что мы им благодарны», – отметил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Зал кинотеатра «Империя грез» был полон. Фото: Сергей Грачев

Фонд Тимченко всегда рядом с теми, у кого есть идея, а может, и проект, но нужна поддержка в их реализации. Помогают не только финансово.

«В каждый проект Фонда Тимченко зашиты образовательная и экспертная поддержка. И это, как показывает практика, не менее важно. Есть идея, но часто не хватает знаний, и мы как раз в этом тоже помогаем. В ближайшие 10 лет Фонд будет работать конкретно на малых территориях в населенных пунктах с численностью до 200 тысяч человек. Мы всегда идем туда, где мало ресурсов и помощи», – рассказала представитель Фонда Тимченко Маргарита Тарасова.

Показ посетили представители Фонда Тимченко. На фото Маргарита Тарасова и главный редактор Centre digital & media Вероника Суворова. Фото: Сергей Грачев

Безусловно, шахматы не единственный проект, который поддерживает Фонд на территории Удмуртии. Сотрудничество началось в 2019 году и затрагивает самые разные сферы нашей жизни.

«Мы вместе реализуем проекты, которые касаются детей-сирот, культурной жизни региона, спорта и других сфер. Каждый, кто хочет реализовать свой проект, кто хотел бы изменить мир вокруг себя, может участвовать в этом сотрудничестве. Все в наших руках», – подчеркнула министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.