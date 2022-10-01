Гороскоп на октябрь-2022: любовь расцветет в жизни Тельцов, финансовые трудности настигнут Дев

Астропрогноз для ижевчан Фото: Архив КП

ОВЕН

В октябрь станет насыщенным месяцем на события. Оставайтесь верными себе и удача будет с вами. Но не забывайте о здоровье.

Любовь. В сердечных делах Овны останутся верными себе. Вам будет очень важна поддержка возлюбленных, потому берегите мир и гармонию в отношениях.

Семья и дети. Возможно непонимание. Постарайтесь не раздувать из мухи слона и относиться с пониманием ко всему. Вас не хотят задеть и желают добра.

Деньги. К тратам в этом месяце нужно относиться аккуратно и обдуманно. Но не забывайте иногда баловать себя. Вы приманите удачу.

Здоровье. Пришла пора серьезно обратить внимание на свое здоровье. Пройдите обследования в целях профилактики.

Карьера. Мечты и планы могут осуществиться при должном усердии. Вы добьетесь высот в этом нет сомнений.

ТЕЛЕЦ

В этом месяце любовная жизнь обещает бить ключом, а в семье начнутся перемены. Будьте готовы к ним.

Любовь. Вы ощутите движение и радость от чувств, что вас переполняют. Поддайтесь им. Будьте игривы с вашим партнером.

Семья и дети. Перемены в семье неизбежны, но не радикальны. Возможно, вам самим будет трудно их принять. Смиритесь и вы увидите прекрасную картину.

Деньги. Финансовое положение в этом месяце будет устойчиво. Вы хорошо потрудились и можете себя поощрить.

Здоровье. Ваше здоровье в полном порядке. Но не запускайте его. Йога или утренние пробежки помогут вам держать себя в форме.

Карьера. Не спешите и не пытайтесь соревноваться. Работая в своем темпе вы достигнете большего.

БЛИЗНЕЦЫ

Прислушиваясь к другим вы сможете наполнить мир радостью. Ваше сердце переполнено любовью к другим. Осторожнее на личном фронте.

Любовь. В сердечных делах не стоит вступать в острые ссоры, которые ваш партнер может пытаться вам навязать. Уходите от конфликтов, жизнь все расставит на места.

Семья и дети. Близкие люди же будут радовать вас. Это придаст вам энергии и наполнит счастьем.

Деньги. Пришла пора схватить удачу за хвост. Откажитесь от сковывающих рамок и позвольте доходам прийти к вам в руки.

Здоровье. Стоит обратить внимание на хронические заболевания. Если вас что-то беспокоит – не ждите. Обратитесь к специалисту.

Карьера. Вам будет чем гордиться. Все в жизни складывается из мелочей и даже выполняя маленькие задания, вы покажете себя.

РАК

Творчество накроет вас с головой, но будьте осторожнее. Смотрите на ситуацию в целом.

Любовь. Прислушайтесь к своему партнеру и проанализируйте свои действия и слова. Сохраняя спокойствие вы сможете сохранить отношения.

Семья и дети. Вы на верном пути. Не стоит пытаться угождать каждому. Оставьте себе немного свободы.

Деньги. К тратам проявляйте осмотрительность и взвешивайте все за и против вспоминая ситуации из прошлого.

Здоровье. Вы можете чувствовать себя хорошо снаружи. Но взгляните на ситуацию в целом. Дайте себе психологическую разгрузку.

Карьера. Не бойтесь идти вперед и достигать целей. Жизнь даст вам сил встать на ноги.

ЛЕВ

Любые ваши решения будут верны, просто со временем. Старайтесь меньше давить на окружающих. Любой выбранный маршрут приведет к одному результату.

Любовь. Жизнь может показаться двойственной и обманчивой. Любое ваше решение со временем принесет плоды.

Семья и дети. Вам необходимо ослабить свой контроль и давление на окружающих. Это может помочь сохранить доверие.

Деньги. Все придет в норму. Финансы будут в достаточных количествах. Вы можете раздать старые долги.

Здоровье. Сохраняйте равновесие между физическим и духовным здоровьем. Вам стоит больше медитировать.

Карьера. Вера в себя поможет добиться высот. Не останавливайтесь идя к цели.

ДЕВА

Препятствии на вашем пути будет сложно пройти. Сделайте перерыв и доверьтесь удачи.

Любовь. Обращаясь к своей второй половинке с должным благородством, вы укрепите связь.

Семья и дети. Зацикливаясь на другом можно упустить из виду важные события. Не спешите, семья требует вашего внимания.

Деньги. Возможно возникнут финансовые трудности, отложите большие покупки на более благоприятное время.

Здоровье. Вам необходим отдых от постоянных нагрузок. Сделайте перерыв и старайтесь обходиться более аккуратно к своему здоровью.

Карьера. Желание стать лучше может привести к необычным изменениям в вашей карьере.

ВЕСЫ

Жизнь переполняет энергией. Сделайте задуманное.

Любовь. В отношениях может вскрыться не самая приятная правда. Наберитесь мужества, чтобы принять ее.

Семья и дети. Неприятные события прошлого, коснуться ваших переживаний о близких. Расслабьтесь, все будет в порядке.

Деньги. Финансовая сторона жизни принесет вам внезапные подарки. Наконец-то вы сможете исполнить давние желания.

Здоровье. Сезонные простуды не обойдут вас стороной. Старайтесь расслабляться и брать время на лечение.

Карьера. Карьера пойдет в гору, вместе с вашими товарищами. Работая в команде вы получите желаемое.

СКОРПИОН

Пришла пора отпустить прошлое и начать новую жизнь.

Любовь. В этом месяце Скорпионов ждет горькое расставание. Но не опускайте руки, вы еще можете встретить свою судьбу.

Семья и дети. Ваши старания могут серьезно напугать ваших близких. Расслабьтесь. Позвольте им позаботиться о вас.

Деньги. Все может быть не то чем кажется. Радость от дорогой покупки может быстро пропасть, а безделушка оказаться настоящим талисманом. Будьте внимательны.

Здоровье. Ваше здоровье нуждается в наблюдении. Будьте готовы к тому, что придется пройти обследования старых травм.

Карьера. Изменения в карьере будут радикальны. Вы найдете себя в новом деле и добьетесь успеха.

СТРЕЛЕЦ

Новые победы могут вскружить голову. Будьте осторожны.

Любовь. Вы встретите того, кто сможет разделить с вами ваши переживания.

Семья и дети. Идите на компромиссы, чтобы сохранить гармоничные отношения с родными.

Деньги. Стоит быть предельно осторожными. Накопления рискуют сгореть.

Здоровье. На всякий случай уделите время своей дыхательной системе. Займитесь плаванием.

Карьера. Стабильность работы позволит вам расслабиться и найти в ней удовольствие.

КОЗЕРОГ

Роль лидера может преподать болезненный урок. Но помните, вы не одиноки.

Любовь. Ваша пара, станет для вас надежным плечом и соратником, который поддержит вас в любых делах.

Семья и дети. Понадобиться свежий взгляд на привычные вещи. Повседневность заиграет новыми красками, а юность вернется в сердце.

Деньги. Не стоит надеяться на большой финансовый успех. Старайтесь сохранить накопленное, и откажитесь от необдуманных покупок.

Здоровье. Ясность ума и внутренняя сила поддержат ваш боевой дух. Но не слишком сторонитесь специалистов. Хорошее время, чтобы посетить стоматолога.

Карьера. Пришла пора разобрать отложенное. Соберитесь. Никто кроме вас не сможет сделать эти дела.

ВОДОЛЕЙ

Настало время жить и сейчас. Положитесь на своих друзей, они помогут вам справиться с повседневной жизнью.

Любовь. Вы сможете найти компромисс и стать друг для друга больше чем парой.

Семья и дети. Мир вокруг вас расцветает от душевного тепла. Проводите больше времени с близкими, чтобы зарядиться позитивной энергией.

Деньги. Вы обретете финансовую удачу. Используйте ее, чтобы получать удовольствия.

Здоровье. Ваш труд скажется на здоровье и нервах. Постарайтесь минимизировать стрессы.

Карьера. Жизнь пошлет вам изобилие в делах, на которые тратится много сил и времени.

РЫБЫ

Заглянуть внутрь своего сердца и отказавшись от волнений, вы найдете силы и гармонию в жизни.

Любовь. Вас ждет приятная встреча, которая может стать судьбоносной. Не бойтесь заглянуть в душу партнера, чтобы убедиться в этом.

Семья и дети. Вы обретете душевное спокойствие в делах семейных. В этом месяце вы станете хранителем домашнего очага и уюта.

Деньги. В плане финансов вы не будете стеснены. Совершая сделки с умом, вы получите отличную прибыль.

Здоровье. Уделите внимание болезням суставов, они могут обостриться и вывести вас из равновесия.

Карьера. Придется много экспериментировать, чтобы удержаться на плаву. Полагайтесь на природную интуицию, если хотите добиться успеха.

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