Гороскоп на неделю с 3 по 9 октября: головокружение у Близнецов и масса подарков для Львов

Астрологический прогноз на неделю Фото: Архив КП

Овен

На этой неделе Овнам придется руководствоваться интуицией и внутренним чутьем. Звезды советуют вам не вступать в споры, а также прислушаться к советам окружающих. Это поможет избежать многих ошибок, которые могут стоить вам карьеры. Также если вы хотите, чтобы дела шли быстрее, постарайтесь не перекладывать их на других, лучше надеяться на себя. На выходных стоит заняться спортом, который не только улучшит вашу активность, но и даст заряд бодрости для следующей недели.

Телец

Неделя у Тельцов пройдет довольно спокойно, никаких потрясений не предвидится. Вы будете ощущать внутреннюю гармонию, и даже неприятности будут восприниматься как нечто само собой разумеющееся. В отношениях с близкими людьми вы будете чувствовать себя уверенно. На работе дела тоже пойдут своим чередом, если, конечно, вы не решите заняться чем-то новым.

Близнецы

У Близнецов закружится голова на этой неделе, но не от стресса, а от осуществления важной для вас мечты. Именно для вас откроются ранее казавшиеся невозможными пути к успеху. Постарайтесь контролировать свои эмоции в любой ситуации, ваши решения должны быть мудрыми и справедливыми. А в выходные устройте незабываемый отдых или же просто пообщайтесь с друзьями.

Рак

У Раков могут усложниться отношения на работе. Возможно, вам придется искать компромисс между семейными и профессиональными обязанностями. Будьте тактичными, а также не забывайте про сочувствие. В середине недели обстановка на работе станет более творческий и конструктивной, ну а в пятницу для вас могут открыться новые горизонты.

Лев

Львы, поменьше стресса. Вам важно почувствовать, что события, происходящие с вами, развиваются в нужном направлении. Жизнь преподнесет на этой неделе массу подарков в виде приятных контактов, разнообразных встреч и интересных поездок. Вы можете удачно использовать полезные связи, сделав для себя серьезный профессиональный выбор.

Дева

Желательно умерить бойцовский пыл Девам, а также начать внимательно относиться к деловым проектам. Каких-либо непредвиденных проблем неделя не сулит. Реализация намеченных планов должна пройти на хорошем уровне. Чтобы не испортить отношение с родственниками, не ссылайтесь на вечную занятость, найдите время для семейного ужина.

Весы

У Весов начинается удачная неделя для новых знакомств. Будьте бдительны, поскольку желательно для вас избегать ненужных и малоприятных деловых встреч и разговоров, иначе к концу недели вы можете почувствовать упадок сил. Не старайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте свои способности. В субботу лучше повременить с начинанием новых дел.

Скорпион

Неделя у Скорпионов в целом располагает к размеренному ведению дел, движению вперед в профессиональной сфере, укреплению своих позиций. Личная жизнь тоже важна. Стоит запланировать любовное свидание. Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях и тогда вы получите все.

Стрелец

В начале недели у Стрельцов возможны некоторые проблемы в отношениях с окружающими, но к концу недели все образуется. Вы сможете проявить свою щедрость и оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Ближе к середине недели вам стоит быть более осмотрительными, не стоит доверять малознакомым людям. В выходные вы окажетесь в центре внимания.

Козерог

Козероги, для вас это неделя активности, хорошего настроения и позитивного настроя. Вы все будете делать легко и успешно. Для вас творчество – это залог успеха, любые дела пройдут удачно. Под конец недели постарайтесь не давать и не брать обещаний, которые невозможно выполнить в срок

Водолей

У Водолеев не исключены перегрузки на работу. На этой неделе лучше не принимать рискованных действий. В понедельник вы будете полны энергии и энтузиазма, но помните, чем больше вы работаете, тем больше устаете. Не забывайте отдыхать и восстанавливать силы. В выходные можно спокойно посвятить время себе и заняться саморазвитием.

Рыбы

Не исключено, что Рыбам в начале недели придется бороться с искушениями, связанными с деньгами. Если вы хотите избежать излишних трат, не покупайте ничего дорогого, а также не поддавайтесь на уговоры купить что-либо ненужное. Неделя может быть связана с проблемами в личной жизни. В этот период не стоит начинать новых романтических отношений.

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