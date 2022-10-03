Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 3 октября 2022 года: раненого при стрельбе в школе 10-классника наградили за мужество, в ходе СВО погибли еще двое военных из Удмуртии

В Удмуртии простились с двумя военными, погибшими в ходе спецоперации Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 октября. Синоптики обещают до 16 градусов тепла и небольшие дожди.

Расскажем о главных событиях в городе и республике за минувшие выходные.

В Удмуртии простились с двумя погибшими в ходе спецоперации военными

2 октября в Удмуртии простились с еще двумя военнослужащими из республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине – рядовыми Олегом Ергиным и Василием Абашевым.

Василия Абашева проводили в последний путь в Ижевске, Олега Ергина – в Селтинском районе. Последний посмертно представлен к ордену Мужества.

Очередная партия резервистов из Удмуртии отправилась на переподготовку

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В учебные центры на переподготовку отправилась очередная партия мобилизованных жителей Удмуртии. Среди них много добровольцев, которые не стали дожидаться повестки.

Десятиклассника, которого ранили при стрельбе в школе № 88, наградили за мужество

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил десятиклассника Александра Стерхова за смелость и мужество, проявленные при стрельбе в школе № 88.

Молодой человек получил ранение. Несмотря на это, он отправился в кабинет директора и предупредил об опасности. Благодаря этому удалось вовремя принять необходимые меры и начать эвакуацию.

Поисковики из Удмуртии в сентябре подняли останки восьми красноармейцев

Фото: vk.com/dolgizhevsk

26 сентября сводный поисковый отряд из Удмуртии вернулся из Ленинградской области, где проходил осенний этап Межрегиональной поисковой экспедиции «Любань».

Всего за осенний этап экспедиции обнаружены останки 16 воинов, поисковиками Удмуртии поднято 8 бойцов.

Заседание первой сессии Госсовета Удмуртии нового созыва назначили на 5 октября

Первая сессия Государственного совета Удмуртии седьмого созыва состоится 5 октября, заседание назначено на 10:00. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

Напомним, первая сессия должна была состояться 27 сентября, но ее перенесли на неопределенный срок в связи с трагическими событиями в ижевской школе №88.

В Алнашском районе благоустраивают место захоронения поэтессы Ашальчи Оки

Фото: администрация Алнашского района Удмуртии

Фото: администрация Алнашского района Удмуртии

В Алнашском районе реставрируют место захоронения первой удмуртской поэтессы и писательницы Ашальчи Оки (Акилины Векшиной). Реставрационные работы связаны со 125-летием поэтессы, которое республика отметит в 2023 году.

Мошенники под видом сотрудников администрации правительства Удмуртии выманивают деньги у граждан

В Удмуртии появилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники выманивают деньги, представляясь сотрудниками администрации главы и правительства республики. Так, жертвой мошенников стала 48-летняя жительница Якшур-Бодьинского района.

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