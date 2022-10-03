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Общество3 октября 2022 12:02

Размер пенсии значения не имеет: пожилые жители Удмуртии могут поселиться в частном пансионате

Получить путевку на проживание можно через органы соцзащиты
В новый, современный пансионат могут попасть все желающие. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В новый, современный пансионат могут попасть все желающие. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В сентябре пансионат «Лесной хутор» внесен в Реестр поставщиков социальных услуг Удмуртии. Что это значит и какие преимущества появились у пожилых жителей республики?

Как попасть в пансионат?

Попасть в пансионат сейчас могут все желающие в рамках прайсовой стоимости (уточнить информацию можно по телефону: +7 (982) 7-999-333). Получить путевку можно и через органы социальной защиты, если пожилой человек соответствует определенным критериям.

В частности:

- ветераны войн и боевых действий;

- инвалиды первых двух групп;

- престарелые граждане, которые проживают в одиночестве и не могут обслуживать себя без посторонней помощи;

- пожилые лица, которым требуется регулярный медицинский уход.

Для того чтобы пансионат стал домом, необходимо обратиться в органы социальной защиты, которые рассмотрят заявление и выдадут путевку.

Камин у входа – символ домашнего тепла. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Камин у входа – символ домашнего тепла. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Как оплачиваются услуги?

Пансионат «Лесной хутор» – это частное учреждение, соответственно и условия проживания в нем более комфортные, что отражается на стоимости, которая составляет от 30 тысяч рублей в месяц. Но для тех, кто получает путевку от органов соцзащиты, цена значения не имеет.

В соответствии с законодательством страны, до 75 % пенсии будет направляться на оплату проживания и ухода в пансионате; если этой суммы для полной оплаты будет недостаточно, то оставшуюся часть пансионату компенсирует государство.

Порогов и пандусов при входе нет. И это очень удобно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Порогов и пандусов при входе нет. И это очень удобно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Условия проживания

Пансионат «Лесной хутор» – это самые современные условия проживания для пожилых, где предусмотрены все бытовые мелочи, которые касаются удобства постояльцев.

- Вход в корпус с уровня земли, нет порогов и пандусов. Кстати, в пансионате постояльцам могут предоставить «средства передвижения»: коляски и ходунки. Оборудован корпус ступенькоходом для езды колясок по лестницам.

Комнаты светлые и по-домашнему комфортные. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Комнаты светлые и по-домашнему комфортные. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Комнаты на 2 и 3 человек с новой мебелью. Есть специальные медицинские кровати для лежачих. Для остальных – кровати с ортопедическими матрасами. В комнатах шкафы для одежды, у каждого проживающего есть тумбочка для личных вещей. В каждой комнате есть санузел.

Расширенные дверные проемы, нескользкая плитка, отсутствие порогов позволяют постояльцам самим принимать душ. Тем, кто не может, помогают сиделки. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Расширенные дверные проемы, нескользкая плитка, отсутствие порогов позволяют постояльцам самим принимать душ. Тем, кто не может, помогают сиделки. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Теплый пол во всем корпусе: и в коридорах, и в палатах. Можно не беспокоиться, что пожилой человек замерзнет, даже если будет ходить босиком. В корпусе очень тепло.

В пансионате тепло и комфортно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В пансионате тепло и комфортно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Столовая на первом этаже оборудована и оснащена с учетом всех требуемых нормативов. Готовят сертифицированные повара. В меню в основном диетическая пища, приготовленная на пару. И конечно же, выпечка, которую бабули и дедули просто обожают.

Постояльцы любят собираться в уютных холлах. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Постояльцы любят собираться в уютных холлах. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Холлы с телевизорами и диванами, где бабушки и дедушки смотрят телепередачи и общаются. Здесь же находятся круглосуточные посты сиделок. Ухаживают за пожилыми как за малышами: им помогают одеться, спуститься в столовую, лежачим еду принесут в комнату. Сиделки следят за чистотой одежды и постельного белья, регулярно моют стариков, при необходимости меняют памперсы, дают лекарства.

Медицинское обслуживание

В пансионате есть медицинский блок. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В пансионате есть медицинский блок. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В настоящее время постояльцев пансионата осматривают врачи частной клиники, которые приезжают к пожилым людям по мере необходимости. Но эта практика скоро останется в прошлом.

В учреждении уже готов современный медицинский блок, который заработает после получения лицензии на оказание медицинских услуг. Здесь будут работать врач-терапевт и медицинская сестра.

Штатный врач – это не только удобно. Тот, кто досконально знает историю каждого постояльца, более эффективно проведет лечение и поддерживающую терапию. Ну а медицинская сестра сможет в любое время провести все необходимые манипуляции: поставить укол или капельницу, измерить давление и т.д.

Безопасность

По уютной территории постояльцы могут гулять самостоятельно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

По уютной территории постояльцы могут гулять самостоятельно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

На каждом этаже и в каждой комнате расположены датчики пожарной безопасности, а также голосовая система оповещения, все работы по установке пожарной сигнализации выполнены лицензированной компанией.

Работает система видеонаблюдения, и двери, ведущие на лестничную клетку со второго этажа, оснащены электромагнитными замками. Пожилые не могут сами открыть их и спуститься на первый этаж по ступенькам без сиделки – так безопаснее. Но в случае пожара все замки автоматически размагничиваются, выходы открываются.

Кроме этого, для безопасности постояльцев ворота закрываются с помощью доводчика с мощным магнитом, который можно открыть только специальным ключом.

Здесь не бывает одиноко

Одна из важнейших составляющих комфортного проживания в пансионате – это регулярные встречи с детьми и внуками. Но помимо этого им требуется еще и общение со сверстниками. Пожилые люди буквально оживают и становятся более активными.

В «Лесном хуторе» для совместных встреч постояльцев и различных мероприятий есть просторные холлы с диванами, где можно посмотреть телевизор, пообщаться и поиграть в настольные игры. Социальная изоляция здесь никому не грозит, что положительно сказывается на общем состоянии пожилых людей.

Граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины

Кстати, в мае 2022 года в отремонтированном корпусе № 1 пансионата «Лесной хутор» поселились бывшие граждане Донбасса и Украины. В настоящее время там проживают 15 пенсионеров, которые уже получили гражданство России. Идти им некуда, поэтому пансионат стал их домом.

Они живут в комфорте, у них есть все необходимое, кроме зимней одежды. Если у вас есть возможность помочь им, обращайтесь в пансионат «Лесной хутор».

Узнать более подробную информацию можно по телефону: +7 (982) 7-999-333.

Сайт: лесной-хутор.рф

vk.com/club135844226

E-mail: hutor18@yandex.ru

Адрес: г. Ижевск, мкр-н Липовая роща, Лесной хутор, дом 3

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