Размер пенсии значения не имеет: пожилые жители Удмуртии могут поселиться в частном пансионате

В новый, современный пансионат могут попасть все желающие. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В сентябре пансионат «Лесной хутор» внесен в Реестр поставщиков социальных услуг Удмуртии. Что это значит и какие преимущества появились у пожилых жителей республики?

Как попасть в пансионат?

Попасть в пансионат сейчас могут все желающие в рамках прайсовой стоимости (уточнить информацию можно по телефону: +7 (982) 7-999-333). Получить путевку можно и через органы социальной защиты, если пожилой человек соответствует определенным критериям.

В частности:

- ветераны войн и боевых действий;

- инвалиды первых двух групп;

- престарелые граждане, которые проживают в одиночестве и не могут обслуживать себя без посторонней помощи;

- пожилые лица, которым требуется регулярный медицинский уход.

Для того чтобы пансионат стал домом, необходимо обратиться в органы социальной защиты, которые рассмотрят заявление и выдадут путевку.

Камин у входа – символ домашнего тепла. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Как оплачиваются услуги?

Пансионат «Лесной хутор» – это частное учреждение, соответственно и условия проживания в нем более комфортные, что отражается на стоимости, которая составляет от 30 тысяч рублей в месяц. Но для тех, кто получает путевку от органов соцзащиты, цена значения не имеет.

В соответствии с законодательством страны, до 75 % пенсии будет направляться на оплату проживания и ухода в пансионате; если этой суммы для полной оплаты будет недостаточно, то оставшуюся часть пансионату компенсирует государство.

Порогов и пандусов при входе нет. И это очень удобно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

Условия проживания

Пансионат «Лесной хутор» – это самые современные условия проживания для пожилых, где предусмотрены все бытовые мелочи, которые касаются удобства постояльцев.

- Вход в корпус с уровня земли, нет порогов и пандусов. Кстати, в пансионате постояльцам могут предоставить «средства передвижения»: коляски и ходунки. Оборудован корпус ступенькоходом для езды колясок по лестницам.

Комнаты светлые и по-домашнему комфортные. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Комнаты на 2 и 3 человек с новой мебелью. Есть специальные медицинские кровати для лежачих. Для остальных – кровати с ортопедическими матрасами. В комнатах шкафы для одежды, у каждого проживающего есть тумбочка для личных вещей. В каждой комнате есть санузел.

Расширенные дверные проемы, нескользкая плитка, отсутствие порогов позволяют постояльцам самим принимать душ. Тем, кто не может, помогают сиделки. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Теплый пол во всем корпусе: и в коридорах, и в палатах. Можно не беспокоиться, что пожилой человек замерзнет, даже если будет ходить босиком. В корпусе очень тепло.

В пансионате тепло и комфортно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Столовая на первом этаже оборудована и оснащена с учетом всех требуемых нормативов. Готовят сертифицированные повара. В меню в основном диетическая пища, приготовленная на пару. И конечно же, выпечка, которую бабули и дедули просто обожают.

Постояльцы любят собираться в уютных холлах. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

- Холлы с телевизорами и диванами, где бабушки и дедушки смотрят телепередачи и общаются. Здесь же находятся круглосуточные посты сиделок. Ухаживают за пожилыми как за малышами: им помогают одеться, спуститься в столовую, лежачим еду принесут в комнату. Сиделки следят за чистотой одежды и постельного белья, регулярно моют стариков, при необходимости меняют памперсы, дают лекарства.

Медицинское обслуживание

В пансионате есть медицинский блок. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

В настоящее время постояльцев пансионата осматривают врачи частной клиники, которые приезжают к пожилым людям по мере необходимости. Но эта практика скоро останется в прошлом.

В учреждении уже готов современный медицинский блок, который заработает после получения лицензии на оказание медицинских услуг. Здесь будут работать врач-терапевт и медицинская сестра.

Штатный врач – это не только удобно. Тот, кто досконально знает историю каждого постояльца, более эффективно проведет лечение и поддерживающую терапию. Ну а медицинская сестра сможет в любое время провести все необходимые манипуляции: поставить укол или капельницу, измерить давление и т.д.

Безопасность

По уютной территории постояльцы могут гулять самостоятельно. Фото предоставлено пансионатом «Лесной хутор»

На каждом этаже и в каждой комнате расположены датчики пожарной безопасности, а также голосовая система оповещения, все работы по установке пожарной сигнализации выполнены лицензированной компанией.

Работает система видеонаблюдения, и двери, ведущие на лестничную клетку со второго этажа, оснащены электромагнитными замками. Пожилые не могут сами открыть их и спуститься на первый этаж по ступенькам без сиделки – так безопаснее. Но в случае пожара все замки автоматически размагничиваются, выходы открываются.

Кроме этого, для безопасности постояльцев ворота закрываются с помощью доводчика с мощным магнитом, который можно открыть только специальным ключом.

Здесь не бывает одиноко

Одна из важнейших составляющих комфортного проживания в пансионате – это регулярные встречи с детьми и внуками. Но помимо этого им требуется еще и общение со сверстниками. Пожилые люди буквально оживают и становятся более активными.

В «Лесном хуторе» для совместных встреч постояльцев и различных мероприятий есть просторные холлы с диванами, где можно посмотреть телевизор, пообщаться и поиграть в настольные игры. Социальная изоляция здесь никому не грозит, что положительно сказывается на общем состоянии пожилых людей.

Граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины

Кстати, в мае 2022 года в отремонтированном корпусе № 1 пансионата «Лесной хутор» поселились бывшие граждане Донбасса и Украины. В настоящее время там проживают 15 пенсионеров, которые уже получили гражданство России. Идти им некуда, поэтому пансионат стал их домом.

Они живут в комфорте, у них есть все необходимое, кроме зимней одежды. Если у вас есть возможность помочь им, обращайтесь в пансионат «Лесной хутор».

Узнать более подробную информацию можно по телефону: +7 (982) 7-999-333.

Сайт: лесной-хутор.рф

vk.com/club135844226

E-mail: hutor18@yandex.ru

Адрес: г. Ижевск, мкр-н Липовая роща, Лесной хутор, дом 3

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