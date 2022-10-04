Главные новости Ижевска на утро 4 октября 2022 года: электронные права и ремонт дворов

Утро нужно начинать с хороших новостей и бодрящего кофе Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 4 октября, вторник. Синоптики обещают пасмурную погоду и до +14 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

Новые технологии для водителей: в Удмуртии заработали электронные права

С 1 октября водительское удостоверение инспектору можно предъявлять в виде QR-кода. По данным Удмуртстата на 2021 год в республике зарегистрировано 465,5 тыс. легковых автомобилей, это значит, что каждый третий житель является владельцем транспорта.Теперь водительские права можно оформить и в электронном виде. Однако нововведение действует в тестовом режиме, поэтому по просьбе сотрудника ГИБДД водитель обязан также предъявить и бумажные права. Подробнее в нашем материале.

У жителя Ижевска украли почти 800 тысяч рублей

В Ижевске у 47-летнего мужчины украли 788 тысяч рублей. Все началось с того, что мошенники позвонили мужчине и представились сотрудниками банка. Они убедили его в том, что неизвестные пытаются перевести деньги с его личного счета. После этого, мужчина в течение недели переводил свои сбережения на счета злоумышленников. А когда счет был обнулен, они стали использовать предлог о попытках оформления кредитов на его имя. Мошенники постоянно находились на связи с мужчиной и давали ему указания о переводе денег на специальные счета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ижевске отремонтировано 20 придомовых территорий в рамках национального проекта

В этом году в Ижевске было отремонтировано 20 дворовых территорий около многоквартирных домов. Из них 6 – в Первомайском районе, 5 – в Устиновском районе, 1 – в Индустриальном районе и по 4 двора в Ленинском и Октябрьском районах города. Во всех дворах были установлены бордюры и новое асфальтовое покрытие. Обустроены комфортные входные группы. Кроме того, в 11 дворах были созданы парковочные места, в 4 проведено освещение, а в 10 были установлены малые архитектурные формы. Подробнее об изменениях в городских дворах мы писали тут.

65-летний мужчина погиб в аварии на окружной дороге в Ижевске

На окружной автодороге Завьяловского района в Ижевске столкнулись «КАМАЗ» и «Лада XRAY». Авария произошла на пересечении микрорайонов Нагорный и Орловское. Пожилой водитель не справился с управлением при совершении обгона и врезался в грузовик. Пострадавших и погибших во время стрельбы в школе № 88 Ижевска учителей и учеников предлагается представить к госнаградам

Общественная палата Удмуртии обратилась к главе региона Александру Бречалову с ходатайством о награждении учителей и учеников, ставших жертвами обстрела в школе № 88, государственными знаками отличия. Учителя школы пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить и эвакуировать учеников. Они смогли успокоить школьников и успешно вывести их на безопасную территорию. Подробнее об инициативе можно узнать здесь.

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