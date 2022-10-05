Главные новости Ижевска на утро 5 октября: панихида по погибшим в школе № 88 в Ижевске и завершение первого этапа частичной мобилизации

Церковная служба состоялась на девятый день после трагедии. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха +13…+15 °С. Ветер южный 3-9 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о главных новостях к этому часу.

В Свято-Михайловском соборе прошла общая панихида по погибшим в 88 школе Ижевска

Согласно традиции, поминальная служба по погибшим должна проходить четырежды. Вчера, на девятый день после трагедии, в стенах Свято-Михайловского собора прошло третье прощание с жертвами стрельбы.

Как выглядит мемориал у школы №88 Ижевска на девятый день

Фото: Мария Бакланова

Стихийный мемориал у ижевской школы № 88 огромен. С момента трагедии прошло девять дней, и в сердцах местных жителей все еще свежи и болезненны раны. Горожане продолжают нести многочисленные цветы, свечи и игрушки в память о тех, кого больше нет с нами.

Жителей Ижевска приглашают обсудить предварительный проект благоустройства набережной

Обновленный проект благоустройства северной части набережной ижевского пруда представят жителям столицы Удмуртии для обсуждения. Предварительный эскизный проект ижевчане смогут увидеть 10 октября.

Пострадавшую девочку во время стрельбы в школе № 88 Ижевска вывели из комы

В результате стрельбы у школьницы было серьезно повреждено лицо. Фото: Мария Бакланова

Московским врачам удалось вывести из комы девочку, получившую страшные ранения при стрельбе в 88 школе в Ижевске. В результате стрельбы у школьницы было серьезно повреждено лицо. Во время перелета в Москву, который тяжело дался пострадавшей, девочка находилась в медикаментозной коме. По словам врачей, он повлиял на ее состояние. На данный момент, она вместе с родителями находится в Детской клинической больнице им. Пирогова в Москве.

Выстрелы ружья помогли найти мужчину в лесу Удмуртии

Вечером первого октября в лесу недалеко от поселка Ува в Удмуртии потерялся мужчина, отправившийся за грибами. На поиски отправился командир отделения местной части Михаил Ловкин. Сначала Ловкин попытался сориентировать потерявшегося, позвонив ему по телефону. Но так как мужчина не смог самостоятельно разобраться, огнеборец вышел в лес сам.

В Удмуртии простились со старшиной, погибшим в ходе спецоперации на Украине

В Киясовском районе Удмуртской республики в последний путь проводили старшину Александра Мокеева, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Избрали руководителем фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии

Решение было принято на организационном собрании депутатов Госсовета Удмуртии седьмого созыва от партии «Единая Россия». Фото: сайт Госсовета Удмуртии

3 октября в ходе открытого голосования на пост руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии был избран гендиректор ОАО «Элеконд» Анатолий Наумов.

Глава Удмуртии заявил о завершении первого этапа мобилизации

Удмуртия успешно выполнила все задачи первого этапа частичной мобилизации. Региональным властям удалось выявить возможные проблемы и найти для них решения. Теперь перед ними стоит задача по поиску информации о всех мобилизованных Удмуртии, вплоть до состава семьи и ее потребностей.

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