Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года: настало время Скорпионам блистать, а Близнецам осуществлять задуманное

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ОВЕН

Вы слишком легко относитесь к происходящему вокруг вас. Между тем, влияние на ситуацию оказывает любая мелочь. Придется приложить много сил, чтобы удержаться на плаву и не потерять здравый смысл. Положитесь на свою интуицию.

ТЕЛЕЦ

Ваше желание может исполниться только при очень большом старании. Попросите ваших друзей о помощи, и тогда будущее станет реальным, а радость бытия придет в сердце.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы стремитесь на передний план слишком активно. Вы можете получить большую выгоду, если решитесь немного притормозить. Будьте тактичны с окружающими. Судьба подарит вам шанс исполнить задуманное. Но сейчас важно найти баланс.

РАК

Вы имеете огромные шансы на успех. Совсем скоро ваши планы осуществятся. Вы уже встали на верный путь, поэтому не сворачивайте с него. Просто наберитесь терпения и смело идите в будущее. Возможно, помимо успехов в карьере, вам повезет в любви.

ЛЕВ

Удача на время покинет вас. Не старайтесь строить крупных планов на эту неделю. Стоит сделать перерыв и отдохнуть. Волнующие новости обсуждайте в кругу семьи и прислушивайтесь к советам. Скоро все наладиться.

ДЕВА

Вам удастся исполнить задуманное. Но будьте внимательны, не все ваши союзники имеют добрые намерения по отношению к вам. Берегитесь слухов. Будущее наполнено романтикой.

ВЕСЫ

Поток жизни для вас покажется вам чересчур изменчивым. Даже самые незначительные мелочи могут вывести вас из равновесия. Успокойтесь. Постарайтесь найти источник раздражения и дистанцироваться от него.

СКОРПИОН

Настало ваше время блистать. Попробуйте себя в театральном искусстве. Вдохновение окрылит вас. А вот общение с вашей второй половинкой могут испортиться. Не пытайтесь лезть на рожон и следите за своими словами, чтобы не задеть чужих чувств.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит ждать внезапных перемен. Наступает период гармонии и равновесия. Поделитесь своим спокойствием и решительностью с окружающими. Ваш пример вдохновит и поможет многим найти себя.

КОЗЕРОГ

Повседневные хлопоты станут решающими в вашей судьбе. Внимательно следите за собой и за тем, что вы едите и пьете. На этой неделе у вас могут возникнуть незначительные проблемы со здоровьем. Не игнорируйте их.

ВОДОЛЕЙ

Идите на зов своего сердца. Именно там ваше место и ваш дом. Все надежды исполнятся, а рядом с вами появиться надежный друг и товарищ. Наслаждайтесь семейной жизнью, общением с друзьями и внутренним покоем.

РЫБЫ

Вам стоит воздерживаться от ссор и споров. Просто двигайтесь по течению и не торопите события. Отбросьте прошлое, что вас тяготит. Пришла пора изменений, причем не только внешних, но и внутренних.

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