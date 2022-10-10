Главные новости Ижевска на утро 10 октября 2022 года: благоустройство детской площадки и подорожание дизеля

Утро нужно начинать с хороших новостей Фото: Архив «КП»–Ижевск

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 10 октября, понедельник. Синоптики обещают пасмурную погоду и до +13 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

Дизельное топливо подорожало в Удмуртии за неделю

В Удмуртии с 27 сентября по 3 октября зафиксировали рост стоимости дизельного топлива. За неделю его цена выросла на 15 коп. и достигла 53,89 руб. в среднем по республике. При этом, например, в Ижевске его стоимость составляет 53,99 руб. за литр, а в Можге — 53,05 руб. Вместе с тем не изменилась стоимость бензина АИ-92, который стоит 46,99 руб., как и неделю назад. Цена АИ-95 также не выросла — 50,88 руб. за литр, АИ-98 — 59,40 руб.

Детскую площадку в Можге благоустроили после вмешательства прокуратуры

В Можге прокуратура проверила исполнение законодательства о благоустройстве детской площадки в Наговицынском микрорайоне после обращения местной жительницы. В результате проверки муниципальное бюджетное учреждение было привлечено к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. С площадки удален мусор и скошена трава.

Больше 1,5 млн рублей похитили у пенсионеров в Ижевске за сутки

7 октября в столице Удмуртии в полицию обратились пять пенсионеров в возрасте от 80 до 88 лет. Они рассказала о хищении средств на общую сумму более 1,5 млн руб. Каждому пожилому человеку поступил звонок на домашний телефон. Мошенники убедили их передать деньги для освобождения родственников от уголовной ответственности. Подробнее в нашем материале.

В Ижевске завершается устройство покрытий из гранитной брусчатки для стелы «Город трудовой доблести»

В столице Удмуртии в Сквере Победы завершается устройство покрытий из гранитной брусчатки для стелы «Город трудовой доблести». С середины июля здесь выполнили земляные работы, проложили коммуникации для видеонаблюдения и освещения, обустроили фундаменты для стелы и пилонов, установили каркас самой стелы. А дополнительную подсветку обеспечивают 28 грунтовых прожекторов. Подробнее о том как идет установка стеллы читайте тут.

Двух погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих похоронили в Удмуртии В Удмуртии простились с еще двумя солдатами, погибшими при выполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. В Малопургинском районе похоронили капитана Андрея Кузьмина, в Ижевске — гвардии старшину Евгения Крутова. Военнослужащих посмертно представили к ордену Мужества за героизм и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции. Семьям погибших оказывается поддержка.

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