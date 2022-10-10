Плавное похолодание и туманы: что говорят синоптики Удмуртии о погоде на предстоящей неделе 10-16 октября

Какая погода будет в Ижевске в ближайшие семь дней Фото: Алексей ФОКИН

По данным гидрометцентра Удмуртии, с 10 по 16 октября температура будет плавно подходить к отметке +3 °С.

«Ближайшей ночью на большей территории Удмуртии пройдут небольшие дожди, которые в отдельных районах сохранятся и завтра в дневные часы. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 °С, в северных районах до 1-3°С, завтра днем воздух прогреется до 9-14 °С», – сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра на официальной странице «ВКонтакте».

Согласно предварительному прогнозу, в первую половину недели в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Рассказали более подробно о предстоящих погодных переменах на этой неделе:

Понедельник, 10 октября, переменная облачность, к вечеру ожидается небольшой дождь, +14 °С.

Во вторник, 11 октября, облачно. Температура с утра составит +8 °С, днем воздух прогреется до +10 °С, ветер северо-восточный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +8 °С.

Утром в среду, 12 октября, ожидается пасмурная погода, +9 °С, ветер северо-восточный, 2 м/с. Днем будут незначительные изменения – потеплеет до +12 °С, а ветер изменит свое направление на восточное. Вечером снова похолодает, +9 °С, ветер юго-восточный.

13 октября, четверг, утро будет туманным, температура составит +8°С, ветер восточный. Днем – облачно, +11°С, ветер вновь меняет направление, в этот раз на северо-западное. Скорость 2 м/с, порывы достигнут 5 м/с. Ночью похолодает, +8°С.

Пятница, 14 октября, утром ожидается небольшой дождь, +7°С, ветер северо-западный, 3 м/с. Днем +9°С и снова будет слегка дождливо, но с перерывами на пасмурную погоду. Ветер северо-западный, 4 м/с, порывы 7 м/с. Ближе к ночи столбик термометра опустится до +7.

15 октября, суббота. Утром пасмурная погода изменится на облачную, +5°С. Ветер своего направления не менял, также как и скорость и силу порывов. Днем будет облачно, столбик термометра незначительно поднимется до +7°С. Вечером похолодает, всего лишь +4°С, ветер западный, 2 м/с.

В воскресенье, 16 октября, с утра до вечера будет малооблачно, температура воздуха поднимется с +2°С до +6. Ветер ожидается западный, 1 м/с. Вечером вновь облачно, +6°С, а ветер изменит направление с южного на юго-западный, 1 м/с.

«Комсомолка» желает вам сил на новую рабочую неделю и отличных предстоящих выходных!