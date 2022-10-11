Последние новости Ижевска на утро 11 октября 2022 года: новый замминистра внутренних дел по Удмуртии, 27 пожаров за неделю и мошенники, обманувшие пенсионерку на 1,2 млн

Главные новости города и республики за минувшие сутки Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 11 октября. В Ижевске до +11 °C и дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события понедельника.

Новый замминистра внутренних дел региона

Виктора Новикова назначили на пост заместителя министра внутренних дел по Удмуртии 3 октября. Ранее он занимал должность заместителя начальника УРЛС Управления МВД России по Калужской области.

О частичной мобилизации в Удмуртии

В часть, где бойцы из Удмуртии проходят подготовку, привезли ряд необходимых вещей в дополнение к основной экипировке. Чтобы дополнительно поддержать солдат и их семьи, открылся фонд «Сообщество». Помочь сможет любой желающий.

Коме того, для мужчин призывного возраста, которые готовы отправиться на территории проведения СВО добровольно, откроются курсы специальной военной подготовки.

ДТП с лосем

9 октября легковой автомобиль в Удмуртии сбил лося. В результате автомобиль опрокинулся в кювет, водитель получил травмы.

Обманули на 1,2 млн рублей

Очередной жертвой мошенников и схемы с «безопасными счетами» стала 77-летняя пенсионерка из Ижевска. Злоумышленники похитили у нее более 1,2 миллиона рублей. Они представились работниками банка и полиции.

27 пожаров

В Удмуртии за минувшую неделю произошло 27 возгораний. В 16 случаях грели жилые и садовые дома. Наиболее частой причиной пожаров было короткое замыкание.

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