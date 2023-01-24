Главные новости Ижевска на утро 24 января: «красный снег» в Строителе, отставка замглавы администрации в Можге и правила налогового вычета в 2023 году

В Ижевске будет до -10°С. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдет небольшой снег. Температура воздуха -8…-10 °С. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Улицы в Ленинском районе Ижевска покрыты «красным снегом»

«Красный снег» в Ленинском районе Ижевска. Фото: Мария Бакланова

Еще с воскресенья соцсети ижевчан пестрят фотографиями «красного снега» в Ленинском районе города. Мы подготовили для вас фотоподборку с коричневой пылью, которая покрыла городок Строителей.

1 189 ДТП произошло в Ижевске в 2022 году

За прошедший год в Ижевске произошло 1 189 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

От этого числа 9 человек погибли и 234 пострадали в дорожных авариях из-за плохих дорог. 18 ДТП произошли на зебрах, в результате которых погиб один несовершеннолетний и 18 получили травмы.

Замглавы администрации Можги Руслан Галеев решил уйти с должности после недавнего коммунального коллапса в городе

Фото: Руслан Галеев ВКонтакте @id335552074

Заместитель главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Можги Руслан Галеев решил уйти с должности после недавней аварии на теплосетях города.

Чиновник объяснил, что во время коммунального коллапса в Можге он выполнял обязанности главы города. Поэтому ответственность за произошедшее лежит на нем. Несмотря на то, что специалисты работали над устранением прорывов без перерывов, справиться с проблемой быстро не удалось.

Правила возврата налогового вычета в 2023 году

Подавать документы на возврат подоходного налога за прошлый год можно уже с января 2023 года. Немного поработаете над декларацией, а в результате получите весьма внушительную сумму. Рассказываем, какие тонкости нужно знать, чтобы получить вычет как можно быстрее и не платить никому за заполнение налоговой декларации.

«Пропавшие» антибиотики и жаропонижающие завезли в аптеки Удмуртии

В сеть Госаптек Удмуртии поступила партия лекарств, на «пропажу» которых недавно жаловались жители региона. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства республи Эльвира Пинчук.

В список лекарств входят Амоксициллин различной формы выпуска, Ибупрофен в суспензии, Парацетамол детский в суспензии и Цефепим Экспресс.

Хоккеисты из Ижевска «Ижсталь» проиграли команде из Перми

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь» @hcizhstal.ru/

22 января «Ижсталь» сразились в Перми с местным ХК «Молот» в рамках Кубка шелкового пути. О ходе матча сообщили в пресс-службе удмуртского хоккейного клуба.

Счет открыли хозяева льда на 9 минуте первого периода. Шайбу забил Кирьянов. Во втором периоде удача не улыбнулась ни одной команде. Хоккеисты ушли на перерыв с прежним счетом.

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