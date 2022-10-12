Главные новости Ижевска на утро 12 октября: загоревшийся автомобиль и новые детские площадки

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях к этому часу. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность и небольшой дождь. Утром может быть туманно. Температура воздуха +11…+12 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях к этому часу.

Еще одна группа мобилизованных из Удмуртии отправились на учения

Фото: Мария Бакланова

11 октября, из военного комиссариата Ленинского и Первомайского районов Ижевска отправилась новая группа мобилизованных.

Машина загорелась на мосту в Ижевске

Подробности уточняются. Фото: слушатель «НАШЕ Радио-Ижевск»

В Ижевске на 14-й улице, на мосту между рестораном «Pride» и улицей Баранова, загорелся автомобиль.

Первым замруководителя администрации главы и правительства Удмуртии назначили Владимира Костина

Владимир Костин. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

В 2006 году Костин окончил Вятский государственный университет по специальности «Экономика и управление». После выпуска работал в законодательном собрании Кировской области. Позднее возглавлял комитет по законодательству и местному самоуправлению. К исполнению своих обязанностей Костин приступил 10 октября.

Жители Ижевска, рассказали свои истории о похудении

Жители Ижевска смогли похудеть на 170 кг. Фото: архив

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Собрали 5 поразительных историй жителей Ижевска, которые смогли сбросить ненавистные килограммы и полностью изменили свою жизнь.

Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей

Фото: Мария Бакланова

Мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте». Выплата поступит автоматически после получения первой зарплаты.

Почти сутки искали в лесу женщину-грибника из Ижевска

10 октября в лесу недалеко от садоогородов «Малиново» потерялась пенсионерка, которая отправилась туда за грибами. Женщину нашли только около 2 часов ночи.

По инициативе жителей в Октябрьском районе Ижевска построят сразу три детские площадки

Строительство пройдет в трех микрорайонах – Орловское, Чистопрудный и на муниципальной территории у дома 34 на Нижней улице.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трагедия в 88-й школе: почему профессиональная охрана не смогла ее предотвратить

За последние сутки из лесов Удмуртии спасли двух пенсионерок

Пьяная автоводительница из Удмуртии врезалась в столб и уронила его на пешехода