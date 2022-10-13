«Газпром нефть» нарастит поставки высокотехнологичных масел предприятиям Удмуртии

Фото: «Газпром нефть»

«Газпром нефть» и Правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере импортозамещения автомобильных и индустриальных смазочных материалов. Документ на Российской энергетической неделе подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Компания направит свыше 1000 наименований масел и технических жидкостей производства заводов «Газпром нефти» предприятиям машиностроения и металлургии, добывающей и транспортной отраслей Удмуртии. При этом новые рецептуры смазочных материалов будут разработаны с учетом индивидуальных характеристик техники. Предприятиям Удмуртской Республики «Газпром нефть» предоставит сервис оценки состояния сложного технологического оборудования, который выполнит с помощью собственного цифрового сервиса предиктивной диагностики G-Lab*.

«Газпром нефть» и Правительство Удмуртской Республики также объединят усилия для развития современного высокотехнологичного производства малотоннажной химии и присадок.

Фото: «Газпром нефть»

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Газпром нефть» уже имеет многолетний опыт сотрудничества с металлургическими, агропромышленными и лесоперерабатывающими предприятиями Удмуртии. В рамках нового соглашения мы планируем наращивать поставки высококачественных смазочных материалов для большинства отраслей экономики региона. Также в партнерстве с правительством республики мы изучаем возможность реализации проекта в сфере импортозамещения. Он предполагает создание в Удмуртии нового технологичного и наукоемкого производства малотоннажной химии и присадок для моторных топлив и масел».

Александр Бречалов, глава Удмуртской республики:

«В Удмуртии растет промышленное производство – по итогам 8 месяцев нашими предприятиями отгружено продукции на 555,8 млрд рублей. Это на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим увеличивается нагрузка на оборудование, а с ней – запрос на повышение его износостойкости. Сегодня емкость рынка смазочных материалов Удмуртии составляет около 8 тысяч тонн в год, треть из которых приходится на металлургическое и машиностроительное производство. И я рад, что у нас есть надежный партнер в лице «Газпром нефти», с которым мы и дальше будем расширять сотрудничество».