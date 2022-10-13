За связью в соседний магазин: в Удмуртии открыли еще 350 точек продажи сим-карт

Фото: МегаФон

МегаФон вдвое увеличил число мест, где жители Удмуртии могут приобрести и самостоятельно активировать сим-карту. Оператор открыл более 350 точек продаж за последние три месяца, значительно расширив сеть дистрибуции, как в городах, так и в небольших населенных пунктах региона.

Новые пункты подключения запущены на севере Удмуртии в поселках Балезино, Кез, Яр и селе Дебесы, а также в Завьяловском, Малопургинском и Увинском районах. Программа расширения дистрибуции затронула и города региона – в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове число таких мест выросло в 2,5 раза.

Для развития розничной сети оператор выбирает магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям.

Теперь покупку продуктов и необходимых товаров можно совместить с приобретением сим-карты с оформлением на месте или с саморегистрацией. Последний вариант удобен тем, что предъявлять паспорт в момент покупки комплекта подключения не нужно.

«Жители Удмуртии положительно оценили такой формат: магазины находятся в шаговой доступности, сим-карту можно активировать самостоятельно в удобное время, а подключение к сети занимает 5-10 минут. Таким образом, при расширении покрытия мы можем оперативно дать возможность жителям сел и деревень использовать все возможности современной связи и скоростного мобильного интернета», – отмечает директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.