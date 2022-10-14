Последние новости Ижевска на утро 14 октября 2022 года: изменения в оплате за отопление, вакцинация в торговых центрах и проделки чупакабры

Главные новости города и республики на утро 14 октября Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 14 октября. В Ижевске до +10 °C и дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события четверга.

Что случилось с суммой за отопление?

В октябре ижевчанам пришли платежки без начисления за отопление. Причина – в изменении схемы. Ранее платежи распределялись на весь год, и оплата за теплоснабжение была одинаковой зимой и летом. Теперь платить за отопление нужно с осени по весну.

Визит чупакабры

В СНТ «Успех» возле деревни Малая Венья вторглась «чупакабра». Жители сообщили об убийстве домашних животных. По их словам, тупики были обескровлены.

Добровольцы

Добровольцами в зону спецоперации отправились наставники ВПК «Десантник» из Воткинска. Руководитель клуба – депутат Воткинской городской Думы Руслан Шаймарданов – сам возглавил группу.

Ремонт Загородной

В Ижевске завершается ремонт Загородной улицы. Он начался еще в 2020 году. Все это время подрядчики меняли асфальт на разных участках дороги. Также было решено обустроить безопасный тротуар, об этом попросили жители.

Вакцинация в ТЦ

Выездные пункты вакцинации в ижевских торговых центрах возобновляют работу. Привиться здесь можно будет не только от коронавируса, но и от гриппа. Вакцинироваться можно тех ТЦ.

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