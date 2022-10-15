Александро-Невскому собору в Ижевске исполнилось 199 лет

15 октября 1823 года собор освятили Фото: Амир Закиров

15 октября Александро-Невский собор в Ижевске празднует свой день рождения. Ровно 199 лет назад протоирей Захарий Лятушевич освятил его в честь святого великого князя Александра Невского.

За свою историю храм пережил многое. Его закрывали, колокольню разрушали. Переделывали в клуб и кинотеатр. А ведь его посещал сам император Александр I, а сейчас собор хранит прах основателя ижевского завода Андрея Дерябина.

Спустя почти два века это здание остается одним из главных украшений Ижевска. Собрали другие интересные факты в видео.

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