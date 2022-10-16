Статистика коронавируса в Удмуртии, прививки и постковидный синдром: 13 самых частых вопросов об инфекции

Правда ли, что в Удмуртии снова снижается заболеваемость ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» уже много раз отвечала на вопросы ижевчан о ковиде, но они периодически все равно появляются. Напоминаем, что из написанного ранее актуально и разбираемся с ситуацией на сегодняшний день.

Вопрос 1. Статистика коронавируса в Удмуртии: что с ней происходит?

С конца июля 2022 года в Удмуртии начался рост заболеваемости коронавирусом. Пиковых значений количество заражений в стуки достигло к сентябрю, однако сейчас мы наблюдаем спад. Это может быть связано с ревакцинацией, а также окончанием сезона отпусков.

График составлен по данным Минздрава Удмуртии Фото: Архив КП

Вопрос 2. Стал ли ковид привычной инфекцией?

Сейчас все чаще стали говорить о переходе коронавируса в разряд сезонных инфекций, хотя динамика заболеваемости этим недугом еще не устоялась. В условиях пандемии прошло уже три лета, и каждый раз мы наблюдали разную картину, так как задавали ее разные штаммы.

Тем не менее, народ уже начал забывать о множестве зародившихся в начале пандемии мифов и в целом относится к заболеванию более спокойно. Хотя, иногда пренебрежение мерами санитарии и может давать подъем заболеваемости.

Вопрос 3. Когда человек, болеющий ковидом, перестает быть заразным?

По действующим нормам, пациент считается выздоровевшим по истечении минимум 7 дней после положительного теста на коронавирусную инфекцию и лечения. Повторно сдавать тест, как это было раньше, уже не требуется.

Вопрос 4. Какие штаммы коронавируса есть в Удмуртии?

Сейчас продолжает главенствовать «Омикрон» – несколько его подвидов, почти не отличающихся по симптомам. Поэтому смертность остается небольшой даже при высокой заболеваемости. О новых штаммах в Удмуртии пока не сообщается.

Напомним, в августе 2021 года в Удмуртии значительно возросла смертность от коронавируса, это было связано с распространением штамма «Дельта».

Вопрос 5. Насколько сейчас распространен постковидный синдром?

Это довольно спорный вопрос. Ковид с самого начала переносился очень индивидуально. Например, кто-то терял обоняние, кто-то нет. Прошлой осенью около 22 % опрошенных ижевчан лишились способности ощущать запахи и лишь около 16 % не испытывали проблем с обонянием. А до 25% пациентов отмечали выпадение волос после перенесенной инфекции. Но сейчас о подобных последствиях мало кто говорит. Как и о специфической «ковидной» пневмонии.

Сейчас мало кто теряет при ковиде обоняние Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Однако, несмотря на то, что более легкое протекание «Омикрона» доказано, никто не знает, чем заболевание может «аукнуться» в будущем. В любом случае всем, кто перенес ковид любого штамма, следует внимательно следить за своим здоровьем. В частности, проходить постковидную диспансеризацию. А еще повышать иммунитет – о способах мы тоже подробно рассказывали.

«Нынешний вариант штамма коронавируса гораздо менее тяжелый по своему течению, 95-96 % заболевших переносят его в легкой или бессимптомной форме, и только 4-5 % нуждаются в госпитализации, из них 0,1 % пациентов переносят заболевание тяжело. <…> Даже перенесенный в легкой форме ковид чреват осложнениями на сердце и сосуды, постковидным синдромом», – рассказали в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Вопрос 6. Можно ли пить алкоголь после перенесенного ковида?

Касательно употребления алкоголя после перенесенного ковида мнение врачей остается незыблемым: строго ограничить, а лучше исключить совсем. Слишком много общего в воздействии на организм коронавируса и спиртного. Поступление чрезмерного количества алкоголя вызывает нарушения системы свертывания крови и способствует тромбозам. Так же, как и перенесенный ковид. Печальным итогом их совместного действия может быть инсульт.

Вопрос 7. Где привиться от ковида в Ижевске?

Сейчас жители Удмуртии могут пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса в поликлинике по месту жительства. Кроме того, врачи выезжают на вакцинацию организованных коллективов – в садики, школы и на производство.

«В Удмуртии поставить прививку против коронавирусной инфекции можно в своей поликлинике, записавшись на сайте Госуслуг или через регистратуру, также – в дополнительном пункте вакцинации по адресу: г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, 21 (Республиканский центр общественного здоровья). При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМ», – поясняют в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Вакцинироваться можно по месту жительства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, в Ижевске возобновляют работу временные пункты вакцинации в торговых центрах. О режиме их работы будет сообщаться заранее.

Вопрос 8. Какими вакцинами сейчас прививают от коронавируса в Удмуртии?

Основной вакциной остается «Спутник V», остальные – завозят по мере необходимости. Кстати, для ревакцинации сейчас стали использовать 1-й компонент «Спутника» – по составу он эквивалентен вакцине «Спутник лайт».

Напомним, в середине августа стало известно, что состав вакцины «Спутник V» будет меняться по мере появления новых штаммов ковида, но пока «Спутник V» с обновленным антигенным составом в Удмуртию не поступал.

В августе 2022 года в республику привезли пробную партию назальной вакцины от коронавируса но она также пока не распределена по клиникам.

Вопрос 9. Кому нельзя делать прививку от коронавируса?

С момента начала массовой вакцинации количество противопоказаний значительно уменьшилось. За это время врачи и ученые успели достаточно хорошо изучить действие антиковидных вакцин на организм человека, и сейчас можно уже не перестраховываться, как было в самом начале. Так, без страха можно прививаться беременным, есть и специальная вакцина для подростков.

Через 7 дней лечения от коронавируса человек обычно уже не заразен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее гиперчувствительность к компонентам препарата и тяжелые аллергические реакции в анамнезе остаются в числе противопоказаний.

Переболевшие подтвержденным ковидом могут повременить с прививкой от 1 до 6 месяцев. Узнавать титр антител перед этим не нужно.

Вопрос 10. Что будет после прививки от ковида?

Могут быть неприятные ощущения в месте инъекции – это нормально. В течение 3 дней после вакцинации не рекомендуется мочить место инъекции, посещать сауну, принимать алкоголь и подвергать себя физическим нагрузкам.

Примерно в течение месяца выработается иммунитет. Это не всегда означает, что у человека будет много антител, но тут главное «познакомить» с инфекцией клетки иммунной системы. Или обновить их память, если речь о ревакцинации.

Вопрос 11. Насколько вакцинация сейчас защищает от коронавируса?

Прививка не защищает от заражения на 100 %, но после нее человек перенесет болезнь без осложнений. По заявлению Минздрава Удмуртии, в отношении циркулирующего в республике штамма «Омикрон» все используемые вакцины эффективны.

Вопрос 12. А нужен ли сейчас где-то QR-код?

Внутри страны – в целом, нет, но при выезде за границу может понадобиться. Кроме того, жителям Удмуртии, которые возвращаются из-за рубежа морским или воздушным транспортом, нужно помнить о ряде обязательных мероприятий, которые следует выполнить при пересечении границы. Например, если не подать в Роспотребнадзор данные о вакцинации или результат теста, вероятен немалый штраф.

Вопрос 13. Грипп и ковид: можно ли враз привиться или враз заболеть?

Ответ на первую часть вопроса: да. Прививку от ковида и гриппа делают либо в один день, либо с интервалом в 1 месяц. Почему, мы уже разбирались. А вот случаев одновременного заболевания двумя инфекциями в Удмуртии пока не зарегистрировано, но врачи такой возможности не исключают.

Кстати!

Ранее мы рассказывали о работе первой ковид-бригады в Удмуртии.

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