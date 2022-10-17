Последние новости Ижевска на утро 17 октября 2022 года: отправка новой группы бойцов по частичной мобилизации, председатель гордумы Можги и ижевский хирург в числе добровольцев, а также 199-летие Александро-Невского собора

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро понедельника, 17 октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 17 октября. В Ижевске до +11 °C и без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события выходных.

Следующая группа бойцов

14 октября, в Удмуртии проводили на переподготовку следующую группу бойцов, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Добровольцы

Добровольцами в зону проведения СВО вызвались председатель городской думы Можги в Удмуртии Андрей Чернов и хирург стационара ГКБ № 9 Игорь Лучихин.

74 брака

За последнее время в Удмуртии было заключено 74 брака с мужчинами, которые попали под частичную мобилизацию. Повестка стала основанием для сокращения установленного законом срока для государственной регистрации.

Один погибший

15 октября, в Воткинске похоронили рядового Алексея Сергеева, который погиб на Украине.

День рождения собора

15 октября Александро-Невскому собору в Ижевске исполнилось 199 лет. В честь святого великого князя Александра Невского его освятил протоирей Захарий Лятушевич.

День реаниматолога

16 октября, отмечался Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. «Комсомолка» из первых уст узнала о том, как в Удмуртии спасают тяжелобольных детей и детей – жертв ЧП.

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