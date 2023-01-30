Последние новости Ижевска на утро 30 января: подробности убийства матери и ребенка и гибель уроженца Удмуртии на Украине

Баня, в которой нашли тела женщины и ее 12-летнего сына Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 30 января. Пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. А «Комсомолка» расскажет о главных новостях последних дней.

Убийство матери и 12-летнего ребенка

Чтобы скрыть следы преступления, тела затащили в баню и подожгли. Когда огонь перекинулся на дом, подозреваемые вызвали пожарных Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Люкшудье произошло страшное убийство: расправились с женщиной и ее 12-летним сыном. После тела жертв занесли в баню и подожгли, чтобы скрыть следы преступления. «Комсомолка» побывала в деревне и узнала подробности.

Угрозы коллекторов

Жительница Ижевска взяла деньги в кредит и стала жертвой коллекторов. За месяц ей позвонили 259 раз. В день доходило до 43 звонков.

Похороны погибшего

28 января похоронили младшего сержанта Сергея Конева. Он погиб на Украине.

Розыск ребенка из Японии в Ижевске

Драма развернулась между мужчиной из Ижевска и его бывшей женой-японкой. Папа увез на родину их общего ребенка. Мать объявила малыша в розыск.

13-место по доступности записи к врачу

Удмуртия заняла 13-е место в рейтинге Минздрава России по доступности записи в больницу. Ранее в регионе перестали использовать для этих целей портал ИГИС, чем вызвали недовольство жителей. Появились альтернативные пути.

Семена для посадок

Совсем скоро придется готовиться к огородному сезону. «Комсомолка» выяснила, как выбрать семена для посадки.

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