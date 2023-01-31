Главные новости Удмуртии на утро 31 января: возвращение солдат из плена и ижевчанка на международном конкурсе красоты

Начните этот день с хороших новостей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 31 января, вторник. По сообщениям синоптиков, сегодня жителей столицы Удмуртии ожидает переменная облачность и небольшой снег. Отличный повод, чтобы зарядиться позитивом и узнать самые актуальные новости города.

Из плена домой: как пропавших без вести солдат возвращают в Удмуртию

Несколько контрактников из республики числятся пропавшими без вести Фото: Мария Бакланова

С момента начала специальной военной операции на Украине (СВО) в боевых действиях участвовали контрактники из Удмуртии. К сожалению, в результате столкновений некоторые из них оказались пропавшими без вести или попали в плен. «Комсомолка» узнала, как в республике организуют поиск и возвращение наших бойцов. Подробнее в нашем материале.

Мать двоих детей из Ижевска поборется за титул «Миссис Вселенная» на конкурсе красоты в Болгарии

Фото: личный архив героини

30 января 33-летняя Елена Максимова из Удмуртии вышла на сцену международного конкурсе красоты «Миссис Вселенная» (18+). Уроженка деревни Старая Гыя в Кезском районе соревнуется за звание самой красивой замужней женщины. Мы взяли небольшое интервью у красавицы из Удмуртии.

Раскрыто убийство 22-летней давности

Обвиняемый несколько раз ударил мужчину ножом Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии раскрыли убийство, которое было совершено в 1999 году. На тот момент 19-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил ножом незнакомого ему 23-летнего жителя Ижевска.

Спустя 22 года после инцидента, дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности в нашем материале.

Женщина из Сарапула упала в выкопанную для ремонта водопровода яму

Вечером 29 января в Сарапуле местная жительница упала в яму, выкопанную для ремонта водопровода. Спасателям вовремя удалось помочь пострадавшей и передать ее медикам. Подробнее в нашем материале.

Пригородный поезд и эвакуатор столкнулись в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 30 января, в Ижевске на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и эвакуатор. К счастью, никто не пострадал. Движение на участке восстановлено. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Трое мужчин из Пермского края угнали и подожгли машину в Можге

Фото: МВД по Удмуртии @mvdudm18

В Можге за угон и поджог машины задержали 3 мужчин из Пермского края. Мужчины приехали в Можгу на заработки. Выпив, пермяки отправились на прогулку по городу. Во время нее они заметили припаркованный ВАЗ-21093 и угнали его. Возле кладбища угонщики остановились, облили машину бензином и подожгли ее. Подробности рассказали в нашем материале.

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