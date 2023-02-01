Последние новости Ижевска на утро 1 февраля: последние рабочий день «Италмаса», смерть двоих полицейских в ДТП и двойное изнасилование девушки

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 1 февраля. День обещает быть пасмурным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Вопросы о платных парковках

Уже сегодня в Ижевске начинают работать платные парковки. У многих горожан возник целый ряд вопросов. Например, где они будут находиться, как решат проблему загруженности улиц и сколько будет стоить парковка. Мы ответили на эти вопросы.

Нарушить правила не получится Фото: Мария Бакланова

Смерть полицейских в ДТП

В Игринском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли 3 человека. Полицейские везли на служебном авто подозреваемого, когда при обгоне выехали на встречку и врезались в КАМАЗ. Все они погибли на месте.

Фото: прокуратура Удмуртии

Последние рабочие часы

Нашумевший ТЦ «Италмас» все же закрывается. Шлагбаум стоит, грузовые краны работают, арендаторы вывозят последние вещи. Правда, далеко не все. «Термы», «Детский мир» и другие отделы-гиганты упорно продолжают работать.

Многие арендаторы торгового центра уже переехали. Фото: Евгения Рябкова

Зубы на миллион

Директора частной стоматологии в Ижевске поймали на мошенничестве с фондом ОМС. Женщина вносила ложные сведения в отчеты и получала деньги за услуги, которые уже оплатили пациенты клиники.

Женщина получала деньги за услуги, которые уже оплатили пациенты больницы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Изнасилование девушки

Мужчина из Ижевска вызвался проводить девушку домой, а потом, угрожая убийством, два раза изнасиловал ее. Но маргинал не успокоился и через несколько дней в этом же доме задушил другого мужчину. Они что-то не поделили во время пьянки.

мужчину осудили Фото: Амир Закиров

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».