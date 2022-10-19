Главные новости Ижевска на утро 19 октября: яркие вспышки, отключение электричества и хлопок газа

В Ижевске будет облачно и дождливо. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают облачную погоду и небольшой дождь. Утром может быть туманно. Температура воздуха +6…+8 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях к этому часу.

Яркие вспышки и отключение электричества в Ижевске

18 октября, около 17:45 жители Ижевска заметили в небе странные вспышки. Сразу после них на некоторых улицах Индустриального и Устиновского районов произошло отключение электричества.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, была повреждена воздушная линия электропередачи (100 кВ) во время работы строительного крана.

Отец маньяка из Ижевска пошел по его стопам и убил 2 женщин

В 2021 году в Первомайском районе Ижевска были убиты 59-летняя женщина и ее 35-летняя дочь. Из череды подобных преступлений, это убийство отличала одна интересная деталь: преступником оказался отец серийного убийцы Александра Захарова, который в 90-е держал в страхе весь Устиновский район. Подробности и того, и другого дела «Комсомолке» рассказал следователь Артем Холмогоров.

Госавтоинспекция призывает жителей Удмуртии сменить шины на зимние

Из-за изменений в погодных условиях водителям рекомендуют начать подготовку автомобилей к зимнему сезону. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Сарапульском районе произошел хлопок газа

18 октября около 11 утра в деревне Соколовка в удмуртии произошел хлопок газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На место аварии прибыли бойцы нескольких пожарных частей, а также медики и аварийная бригада Сарапула. Вместе с ними на осмотр приехал сотрудник территориального отдела администрации Сарапульского района.

Госдолг Удмуртии вырос на 1,3 млрд рублей за сентябрь

На 1 октября государственный долг Удмуртии составил 71,5 млрд рублей. Это на 1,3 миллиарда больше, чем в сентябре.

Ремонтные работы на дорогах Ижевска идут к завершению

Проезжая часть улицы Кирова отремонтирована. Фото: Мария Бакланова

Начало работ было положено 6 мая. По срокам весь ремонт должен был закончиться к середине октября. Что же происходит на этих улицах и участках дорог на сегодняшний день?

Отца шестерых детей из Удмуртии осудят за изнасилование 10-летней дочери

Летом 2017 года мужчина, воспользовавшись беспомощностью ребенка, изнасиловал свою 10-летнюю дочь. Еще через 4 года, в июле 2021 он изнасиловал ее в лесном массиве, а также совершил другие насильственные действия сексуального характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Комбуча, пельмени «совсем как домашние» и копченый сом: что вкусного есть на прилавках Ижевска и по каким ценам

Из Удмуртии экспортировали еще одну партию березового шпона в Иран

За 2022 год 63 студенческие семьи в Удмуртии получили по 100 тысяч рублей