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Общество20 октября 2022 3:30

Последние новости на утро 20 октября: новая группа мобилизованных, суд о закрытии «Платформы» и прогноз на первый снег

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Софья Кель
Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга.

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга.

Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 20 октября. Погода ожидается пасмурной, но с прояснениями. Начать этот осенний день «Комсомолка» предлагает с обзора главных новостей.

Суд о закрытии спортклуба «Платформа»

Фото: архив КП

Фото: архив КП

На 28 ноября назначили повторное рассмотрение дела о закрытии спортклуба «Платформа». Ранее, 3 октября в сети появилось видеообращение, в котором руководители и сотрудники заявили, что неизвестные люди поменяли замки на входе в клуб и не пускали внутрь ни сотрудников, ни посетителей.

Проводили новую партию мобилизованных из Удмуртии

Последние объятья перед отъездом.

Последние объятья перед отъездом.

Фото: Мария Бакланова

Очередная партия мобилизованных из Удмуртии отправилась в учебный центр. Мужчин провожали их родные и близкие, священник и волонтеры. Среди отправившихся на фронт также есть депутат гордумы Можги Андрей Чернов, который добровольно записался в список мобилизованных. «Комсомолка» поделилась деталями и трогательными фотографиями с проводов.

Первый снег в этом году

«Комсомолка» делится прогнозом эксперта

«Комсомолка» делится прогнозом эксперта

Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Столбик термометра продолжает опускаться ближе к 0. Ижевчане начали задаваться вопросом о том, когда в городе выпадет первый снег. Эксперт дал прогноз на ближайшие недели.

Учителя танцев посадят на 10 лет строго режима

На занятиях девочки занимались далеко не изучением новых па.

На занятиях девочки занимались далеко не изучением новых па.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В течении пяти мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своих несовершеннолетних учениц. Наконец, злодей получил должное наказание.

223 штрафа за нарушение ПДД

Мужчина неоднократно нарушал ПДД

Мужчина неоднократно нарушал ПДД

Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителю из Удмуртии пришлось выплатить все свои накопившиеся штрафы за нарушение правил дорожного поведения. В целом общая сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей.

Продажа дома купца Оглоблина

Здание дважды реконструировали.

Здание дважды реконструировали.

Фото: Мария КИЛИНА

Объект культурного наследия регионального значения в очередной раз выставлен на продажу. На этот раз за дом купца Оглоблина требуют 130 миллионов рублей.

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