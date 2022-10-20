Последние новости на утро 20 октября: новая группа мобилизованных, суд о закрытии «Платформы» и прогноз на первый снег

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга. Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 20 октября. Погода ожидается пасмурной, но с прояснениями. Начать этот осенний день «Комсомолка» предлагает с обзора главных новостей.

Суд о закрытии спортклуба «Платформа»

Фото: архив КП

На 28 ноября назначили повторное рассмотрение дела о закрытии спортклуба «Платформа». Ранее, 3 октября в сети появилось видеообращение, в котором руководители и сотрудники заявили, что неизвестные люди поменяли замки на входе в клуб и не пускали внутрь ни сотрудников, ни посетителей.

Проводили новую партию мобилизованных из Удмуртии

Последние объятья перед отъездом. Фото: Мария Бакланова

Очередная партия мобилизованных из Удмуртии отправилась в учебный центр. Мужчин провожали их родные и близкие, священник и волонтеры. Среди отправившихся на фронт также есть депутат гордумы Можги Андрей Чернов, который добровольно записался в список мобилизованных. «Комсомолка» поделилась деталями и трогательными фотографиями с проводов.

Первый снег в этом году

«Комсомолка» делится прогнозом эксперта Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Столбик термометра продолжает опускаться ближе к 0. Ижевчане начали задаваться вопросом о том, когда в городе выпадет первый снег. Эксперт дал прогноз на ближайшие недели.

Учителя танцев посадят на 10 лет строго режима

На занятиях девочки занимались далеко не изучением новых па. Фото: Тимур ХАНОВ.

В течении пяти мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своих несовершеннолетних учениц. Наконец, злодей получил должное наказание.

223 штрафа за нарушение ПДД

Мужчина неоднократно нарушал ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителю из Удмуртии пришлось выплатить все свои накопившиеся штрафы за нарушение правил дорожного поведения. В целом общая сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей.

Продажа дома купца Оглоблина

Здание дважды реконструировали. Фото: Мария КИЛИНА

Объект культурного наследия регионального значения в очередной раз выставлен на продажу. На этот раз за дом купца Оглоблина требуют 130 миллионов рублей.

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