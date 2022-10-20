Последние новости на утро 20 октября: новая группа мобилизованных, суд о закрытии «Платформы» и прогноз на первый снег

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга.
Фото: Алена Селезнева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 20 октября. Погода ожидается пасмурной, но с прояснениями. Начать этот осенний день «Комсомолка» предлагает с обзора главных новостей.
Суд о закрытии спортклуба «Платформа»
Фото: архив КП
На 28 ноября назначили повторное рассмотрение дела о закрытии спортклуба «Платформа». Ранее, 3 октября в сети появилось видеообращение, в котором руководители и сотрудники заявили, что неизвестные люди поменяли замки на входе в клуб и не пускали внутрь ни сотрудников, ни посетителей.
Проводили новую партию мобилизованных из Удмуртии
Последние объятья перед отъездом.
Фото: Мария Бакланова
Очередная партия мобилизованных из Удмуртии отправилась в учебный центр. Мужчин провожали их родные и близкие, священник и волонтеры. Среди отправившихся на фронт также есть депутат гордумы Можги Андрей Чернов, который добровольно записался в список мобилизованных. «Комсомолка» поделилась деталями и трогательными фотографиями с проводов.
Первый снег в этом году
«Комсомолка» делится прогнозом эксперта
Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА
Столбик термометра продолжает опускаться ближе к 0. Ижевчане начали задаваться вопросом о том, когда в городе выпадет первый снег. Эксперт дал прогноз на ближайшие недели.
Учителя танцев посадят на 10 лет строго режима
На занятиях девочки занимались далеко не изучением новых па.
Фото: Тимур ХАНОВ.
В течении пяти мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своих несовершеннолетних учениц. Наконец, злодей получил должное наказание.
223 штрафа за нарушение ПДД
Мужчина неоднократно нарушал ПДД
Фото: Иван МАКЕЕВ
Водителю из Удмуртии пришлось выплатить все свои накопившиеся штрафы за нарушение правил дорожного поведения. В целом общая сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей.
Продажа дома купца Оглоблина
Здание дважды реконструировали.
Фото: Мария КИЛИНА
Объект культурного наследия регионального значения в очередной раз выставлен на продажу. На этот раз за дом купца Оглоблина требуют 130 миллионов рублей.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.