Главные новости Ижевска на утро 21 октября 2022 года: режим базовой готовности и дополнительные антитеррористические меры

Утро нужно начинать с хороших новостей и кофе Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 21 октября, пятница. Синоптики обещают небольшие дожди и до +3 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

В УДМУРТИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ БАЗОВОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Владимир Путин подписал Указ, согласно которому в большинстве регионов России, в том числе в Удмуртии, будет введен режим базовой боевой готовности. В регионах было поручено усилить меры безопасности и создать оперативные штабы. Также, президент страны ввел режим военного положения в четырех новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Подробнее.

БРАК ПРИЗНАЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Запись о регистрации брака аннулировали Фото: Иван МАКЕЕВ

В Удмуртии признали недействительным брак 25-летнего гражданина Таджикистана и 21-летней жительницы Малопургинского района. Мужчина обратился к девушке с просьбой заключения брака. Он сделал это для того, чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке. За предоставленную услугу молодой человек выплачивал ей ежемесячно по 10 тысяч рублей.

КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ В ИЖЕВСКЕ ЗИМОЙ

Еще с сентября синоптики запугивают жителей России жуткими морозами и аномально холодной зимой. Но может быть начало зимы будет мягким? «Комсомолка» обратилась к эксперту, чтобы узнать, чего ожидать ижевчанам от первых снежных месяцев. Подробности читайте в нашем материале.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ВВЕДУТ В УДМУРТИИ

Документ опубликовали на сайте правительства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Удмуртии подписал распоряжение о дополнительных антитеррористических мерах в условиях проведения СВО. Главам муниципальных образований республики поручили организовать проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также обеспечить контроль по устранению выявленных недостатков. Подробнее в нашем материале.

ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА ЗАДЕРЖАЛИ В ИЖЕВСКЕ ЗА ПРОДАЖУ НАРКОТИКОВ

В Ижевске задержали 21-летнего мужчину из другого государства, который обучался в одном из местных вузов. У молодого человека нашли 24 граммов мефедрона, который хранился в 28 свертках. В будущем эти наркотики он планировал спрятать в тайниках и продать. Сотрудники также нашли 5 закладок обвиняемого. Возбуждено уголовное дело.

ВЫЕЗДНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ИЖЕВСКА

Вакцинироваться можно в 4 разных ТЦ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В торговых центрах Удмуртии продолжают свою работу выездные пункты вакцинации.С 20 по 22 октября жители Ижевска смогут привиться от гриппа и коронавируса сразу в 4 ТЦ. Желающим также будет предложена назальная вакцина от COVID-19. Подробнее в нашем материале.

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