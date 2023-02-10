Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В предстоящие выходные синоптики вновь не обещают ижевчанам морозов. Может похолодать на 1-2 градуса, но заметного отличия мы, скорее всего, не ощутим. Столбик термометра не дотянет даже до -10°С.

По данным Росгидрометцентра, в субботу и воскресенье ожидается небольшой снег, причем как днем, так и ночью. Возможно, он будет идти с перерывами. Опять-таки, сильных снегопадов не прогнозируется.

Таким образом, погода будет типичной для конца зимы. А теперь расскажем подробнее о каждом дне.

В субботу, 11 февраля, температура воздуха днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -5°С. Яндекс.Погода обещает до -8°С. Будет облачно, пойдет снег. Ночью температура воздуха составит около -5.. -7°С. В начале дня ветер будет южным, около 5 м/с, а к вечеру сменится на юго-западный и немного сбавит скорость.

Воскресенье, 12 февраля, также окажется пасмурным и снежным. Днем температура воздуха составит около -6.. -7°С, ночью – до -9°С. В течение суток будет преобладать южный ветер со скоростью 4-5 м/с.

По предварительным прогнозам, начало недели не будет отличаться от выходных ни с точки зрения температур, ни с точки зрения осадков.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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