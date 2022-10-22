В каникулы постарайтесь уделять ребенку больше времени. Фото: архив

Впереди неделя долгожданных каникул, а это значит, что пришло время позаботиться о досуге своего ребенка. Семейный психолог Наталья Половайкина рассказала, как правильно организовать детский досуг.

Каникулы – это прежде всего отдых и расслабление для школьников. Эксперт считает, что именно на это нужно сделать акцент. Саморазвитие, дополнительные занятия – это все, конечно, хорошо, но не стоит нагружать ребенка в период каникул.

Что нужно для хорошего отдыха?

Смена обстановки – это то, что нужно для отличного отдыха! Вы можете отправить ребенка в лагерь, в деревню к бабушке и дедушке или отправиться в интересное мини-путешествие всей семьей. Почему это важно?

Дома очень сложно уйти от гаджетов. Поэтому для того, чтобы ребенок не провел все каникулы перед телевизором, компьютером и другими чудесами техники, психолог советует организовать поездку, где можно будет переключиться, хорошенько отдохнуть и расслабиться. А еще это смена обстановки, которая позволяет нам разгрузиться и прекрасно провести время в кругу семьи.

Как быть, если нет возможности организовать досуг за пределами дома?

Если вы понимаете, что не можете куда-то отправить своего ребенка, разрешите ему заниматься тем, что нравится, даже если все его счастье – это гаджеты. Раз мы, взрослые, не смогли предложить ему ничего другого, давайте не будем мешать ему отдыхать. И ни в коем случае не заставляйте его учиться дополнительно.

Позвольте себе и ребенку отдохнуть от учебных будней и отлично провести время вместе. Фото: архив

В каникулы постарайтесь уделять ребенку больше времени. Если не получается днем, посвятите ему вечер. Вы можете составить план каникул хотя бы на вечернее время, чтобы ребенок был в предвкушении, чтобы он чувствовал, что о нем думают, что о нем не забыли. Ему будет очень приятно.

Вы можете ходить по музеям, отправиться на природу или в гости, гулять по паркам или зажигательно проводить время в развлекательных центрах и кафе. Посмотрите заранее какие мероприятия пройдут в это время, афишу семейных и детских фильмов. Позвольте себе и ребенку отдохнуть от учебных будней и отлично провести время вместе.

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