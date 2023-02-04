Как трудности с поставками запчастей сказались на выплатах и ремонтах автомобилей по ОСАГО

Вопросов по ОСАГО меньше не становится Фото: Архив КП

Автомобиль нынче – удовольствие недешевое. Особенно сейчас, когда с поставками деталей стало совсем трудно. Тем не менее машины продолжают попадать в ДТП. А потом у владельцев начинаются трудности, потому что ремонтировать авто по ОСАГО просто-напросто отказываются. «Комсомолка» разбиралась, как появилась проблема.

Как оценить ущерб?

ОСАГО – это страховка, которую обязательно оформляет каждый водитель. Когда автомобиль повреждается от ДТП, она покрывает до 400 тысяч рублей расходов. Также ОСАГО может компенсировать расходы другого водителя, если виновником ДТП стали вы.

Получить компенсацию при этом можно и деньгами, и ремонтом. Но начались проблемы с поставками, цены поднялись, начались сложности.

Не все страховые компании берут автомобили на ремонт Фото: Диля Ахмадишина

Раньше при выплате компенсации деньгами система работала так: эксперт от страховой компании осматривал автомобиль и фиксировал все детали, которые нужно поменять. А потом открывал специальный справочник, где на все комплектующие прописывалась определенная сумма.

Сейчас стоимость выросла. Поэтому эксперты ориентируются на свои источники, в которых данные разнятся. По справочнику ремонт может выйти на 20 тысяч рублей, а по факту – на 40. Так и до споров в суде недалеко.

Еще одна проблема с выплатами по ОСАГО началась из-за правил, которые то вводил, то отменял Верховный суд России. Раньше владелец нового авто получал больше, чем хозяин подержанного. В марте 2022 года износ перестали учитывать – все получали максимальную сумму. А потом старые правила снова вернулись. И снова отменились.

В итоге началось недопонимание. Страховые компании стали платить по старым правилам – с учетом износа. Владельцы стали обращаться в суд, где все равно могут назначить максимальную стоимость. Процессы идут по 7 месяцев. А это – время и деньги.

Ремонтировать авто по нынешним временам дорого и по деньгам, и по времени Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Отказываются ремонтировать

Если с денежной компенсацией есть сложности, то с ремонтом по ОСАГО ситуация сложилась патовая. Дело в том, что станция технического обслуживания (СТО) не может ремонтировать автомобиль по ОСАГО дольше 30 дней. Но доставить детали в такой срок сейчас практически нереально. Поэтому СТО просто отказываются забирать у страховых компаний машины в работу. И страховщик остается один на один с клиентом.

«Если страховая компания в добровольном порядке требования пострадавшего не удовлетворяет, то по закону он может обратиться в суд. В судебном порядке он обращается как потребитель услуг. Соответственно, суд в этом случае взыскивает со страховой компании основную сумму ущерба, пени и штраф», – рассказала юрист одной из страховых компаний Ижевска.

Даже при всем желании страховщики и ремонтники не могут изменить 30-дневный срок, он прописан в законе. Поэтому при работе с клиентом приходится настаивать, чтобы он взял компенсацию деньгами. Хотя это даже невыгодно самой компании.

Однако некоторые клиенты все-таки настаивают на ремонте. Немало случаев, когда люди отказываются от денег, которые страховая уже успевает перечислить на их счет, возвращают обратно и стоят на своем. И опять возможностей для маневра не остается: только суд и долгие разбирательства. Юристы говорят, что в такой ситуации пострадавший почти наверняка выиграет дело. Но на несколько месяцев ему придется обходиться без авто или терпеть вмятины.

Хорошая новость тут только одна: большинство клиентов все-таки предпочитает денежную компенсацию. Как сообщает Российский союз автостраховщиков, в 2022 году страховщики выплатили на 14% больше средств, чем в 2021.

Но есть и плохая новость: договоров в прошлом году заключили мало. Причина – падение продаж автомобилей.

Ситуация с ОСАГО остается напряженной. Остается только верить, что часть законов пересмотрят с учетом новых реалий.

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