Последние новости Ижевска на утро 6 февраля: «Миссис Вселенная» и рождение дочки у Ульяны Нигматуллиной

Сегодня пройдет небольшой снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 6 февраля. Сегодня пройдет небольшой снег. А «Комсомолка» начнет это утро с обзора главных новостей.

«Миссис Вселенная»

Елена Максимова из Удмуртии. Фото: vk.com/mrsudmurtia

Впервые в истории конкурса «Миссис Вселенная» этот титул завоевала россиянка. Более того, она – уроженка Удмуртии. Рассказываем, что известно о Елене Максимовой.

Гонка звезд

Команда под руководством спортсмена из Удмуртии Ивана Черезова стала первой «Гонке звезд». Соревнования включали в себя бег на лыжах и биатлон.

Ребенок Ульяны Нигматуллиной

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева) 4 февраля родила дочку. Ради этого спортсменка пропустила спортивный сезон.

Спасение новорожденных

Двух малышей, родившихся раньше срока, прооперировали в Ижевске. У девочки еще в утробе матери диагностировали страшный диагноз, из-за которого малышка не могла питаться. У мальчика – отсутствие участка пищевода и осложнение работы легких. Оба ребенка живы и здоровы.

Детская поликлиника на Берша

На улице Берша в Ижевске может появиться филиал детской поликлиники. Уже состоялась встреча с застройщиком. Под учреждение выделят помещение на первом этаже.

Добровольцы в зоне СВО

В зону спецоперации отправилась группа добровольцев из Удмуртии. Их проводили родные и близкие.

Травма от ледового бура

На Каме рыбак пострадал от того, что ему в голову попал бур. Его экстренно доставили в больницу на вертолете санавиации и прооперировали в тот же день.

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