Последние новости Ижевска на утро 26 октября: суд над подростками, укравшими пиццу и ребрендинг KFC

KFC станет работать под новым брендом Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 26 октября. Сегодня пройдет снег. А начать этот уже почти зимний день мы предлагаем с традиционного дайджеста новостей от «Комсомолки».

Смерть по дороге на кладбище

Житель Каракулино хотел съездить на могилу к отцу после пьянки. Поскольку товарищ был подшофе, произошло ДТП. Стремящийся на кладбище мужчина погиб. Водителя осудили.

Суд за кражу пиццы

Два подростка в этом году украли три пиццы у 12-летнего мальчика Они отделались условным сроком.

Перекроют движение трамваев

Из-за ремонта на улице Гагарина в ближайшую ночь закроют движение трамвая № 1.

Смерть животных

В огне в Удмуртии погибли животные: бык, три овцы, две свиньи и 15 кур. Сгорели жилой дом, конюшня и надворные постройки.

Действия сексуального характера в отношении ребенка

Иностранец летом затащил в лес несовершеннолетнюю девочку и совершил над ней действия сексуального характера. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Смена названия KFC

Вместо KFC мы теперь будем ходить в Rostic’s. Рестораны выкупили у американской компании Yum! Brands.

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