Главные новости Ижевска на утро 7 февраля: новый Глава Администрации Устиновского района и разлив нефти на Чутырском месторождении

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха -10…-12 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Осадков не обещают.

От родительской платы в детсадах освободили семьи участников СВО из Удмуртии

Семьи участников СВО из Удмуртии освободили от родительской платы в детских садах. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Это будет очень важное и нужное дополнение к тем мерам, что у нас уже работают: продление сроков уплаты имущественных налогов, кредитные каникулы, содействие в оформлении выплат, профобучении, поиске работы и др.», – сказала Глава.

Семья из Удмуртии лишилась жилья из-за пожара

Фото: личный архив героев

Семья Клементьевых из деревни Сундур в Игринском районе растит четверых детей, старшему из которых 11, а младшему – всего четыре года. Своими силами они возвели двухэтажный дом, но роковой пожар 31 января 2023 года разрушил все. Лидия Клементьева рассказала «Комсомолке», как все произошло и как семья живет сейчас.

На Чутырском месторождении в Удмуртии произошел разлив нефти

6 февраля в Игринском районе на Чутырском месторождении произошел разлив нефти.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за роста давления во время монтажных работ. Площадь разлива составила примерно 40 кв.м в пределах обваловки скважины.

Врачи Ижевска дважды спасли от ампутации ноги пациента с тяжелым осложнением диабета

Врачи отделения гнойной хирургии ГКБ №6 дважды спасли от ампутации ноги пациентам с диагнозом «диабетической стопы».

Мужчине поставили диагноз диабет еще 15 лет назад, но он не воспринял это серьезно. Принимал лекарства только первые 2 года, строгой диеты не придерживался и от алкоголя не отказался. Весной 2022 года диабетик ударился ногой в гараже, но к врачам сразу не пошел. Медики приняли его только в апреле с сильным загноением стопы

Администрацию Устиновского района Ижевска возглавил Юрий Опарин

Юрий Опарин. Фото: Администрация Ижевска

Юрий Опарин возглавил администрацию Устиновского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Опарин приступил к своим обязанностям 6 февраля. Ранее эту должность занимала Венера Лушникова. Она продолжила свою карьеру в качестве заместителя Главы Администрации района по общим вопросам.

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