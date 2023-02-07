«Полгода ищут водителя»: почему детям отдаленных районов в Удмуртии бывает сложно добраться до школ

Школьные автобусы некому водить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько лет назад власти признали, что в Удмуртии откровенно не хватает школьных автобусов. Прошло время, и мы стали регулярно видеть отличные новости, что в регион поступила очередная партия столь нужного транспорта. Последний раз об этом сообщал глава республики Александр Бречалов в декабре 2022: 25 новеньких машин распределили по 14 районам и городам. Тем не менее проблема с подвозом детей на уроки остается. «Комсомолка» разбиралась, в чем дело.

«Автобус есть, водителя нет»

Жалобы на работу школьных автобусов регулярно появляются в соцсетях. Например, сложная ситуация сложилась в микрорайоне Орловское, который находится совсем рядом с Ижевском.

«Со слезами вспоминаю наших детей с Орловского, которые все учатся в Ижевске, но не имеют ни городского транспорта, ни школьного автобуса, который будто бы стоит где-то на стоянке, и к нему не могут найти водителя аж с июля 2022 года, полгода ищут водителя!!! А наши дети с Орловского так и ездят кто как может, часами в мороз кучками сидят в торговом центре «Малахит», греются, ведь к нам ходит автобус огородный раз в час, с перерывом, а после 16:00 через полтора часа», – пишет жительница микрорайона в комментариях под постом Александра Бречалова о школьных автобусах (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Автобусы в Удмуртии закупают регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблему признали и в управлении образования. Подвоз учеников из Орловского к школам № 83, 86, 87, 70 пока невозможен, и причина – отсутствие водителя.

Если такая ситуация сложилась в столице Удмуртии, то в некоторых районах тоже не лучше.

«В Шарканском районе, в деревне Нижние Кивары автобус есть, а водителя нет. Приходится возить своим ходом детей с деревни Мукабан Бородулинского поселения», – пишет местный житель в комментариях к тому же посту.

«Деревня Курегово, Глазовский район – тоже нет водителя школьного автобуса, не идут местные, знают условия работы какие», – добавляют пользователи.

При этом проблем с транспортом, казалось бы, нет. По данным Министерства образования, из 504 автобусов используются только 448. 403 – для ежедневных перевозок, 43 – для выездов на мероприятия, соревнования и экскурсии.

В прошлом году закупили 55 машин, в позапрошлом – 110. Транспорт между образовательными организациями распределяют по заявкам, его передают даже учреждениям дополнительного образования (но не в ущерб школам).

В Ижевске на все школы семь автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ежегодно в республике обновляется парк школьных автобусов российского производства за счет средств бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации. Заявка на поставку школьных автобусов направлена в Минпросвещения РФ, в 2023 году планируется получить 46 единиц автобусов», – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минобрнауки Удмуртии.

Кстати, в Ижевске, по данным управления образования, всего 7 автобусов у школ № 17, 18, 70, 100 и ЦДТ Ленинского района. Ребята ездят из районов Бригада Самолет, Люлли, Медведево, Нагорный, Березово. Для столицы Удмуртии в этом году закупать новый транспорт не будут.

Почему водители не идут работать?

Если транспорта хватает, то в чем же дело? Как и писали в комментариях родители, проблема в недостатке водителей. Но почему же люди не хотят подвозить детей?

Автобусы, которые пришли в республику в конце прошлого года. Фото: страница главы Удмуртии Александра Бречалова «ВКонтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» проверила сайт «Работа России» и посмотрела, какие объявления выкладывают о поиске водителей. Мы нашли вакансии от школ № 70, 100, 18, 25, гимназии им. Кузебая Герда, Республиканской спортивной школы. Требования в одном из объявлений прописаны весьма расплывчато:

«Должностные обязанности: согласно должностной инструкции и правилам внутреннего трудового распорядка. Требования к кандидату: должностные обязанности работника определяются должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, принятыми в организации. Требуется справка об отсутствии судимости. Образование: среднее профессиональное», – так выглядит объявление о поиске водителя.

Водителям требуется удостоверение категории D, а также, по данным управления образования администрации Ижевска, необходимо пройти повышение квалификации. В чем оно заключается – неизвестно. И не стоит забывать, что перевозка детей – это огромная ответственность.

Водителям предлагают за работу на школьных автобусах не самую высокую зарплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

И теперь – внимание, главная загвоздка: при всем этом объеме требований зарплата в объявлениях, которые мы нашли, – от 17 с небольшим до 24 тысяч рублей.

Тем временем на сайте «Работа России» «Комсомолка» нашла вакансии для водителей категории D с зарплатой от 30–40 тысяч. Можно найти предложения и за 100 тысяч рублей.

«Одни пенсионеры за рулем», – пишут в соцсетях.

В пресс-службе Министерства образования и науки Удмуртии на запрос «Комсомолки» ответили, что регулярно принимают меры для поиска водителей. К ним относятся:

– подача объявлений в Центр занятости населения, на порталах «Работа России», «Поиск персонала», в социальные сети, на сайтах образовательных организаций;

– пересмотр зарплаты, стимулирующие выплаты;

– обучение по соцконтрактам;

– привлечение совместителей.

А ремонтировать кому?

Отсутствие водителей – не единственная жалоба в социальных сетях на школьные автобусы. Жители также сообщают, что некому заниматься ремонтом. Неужели это тоже должно лечь на плечи водителей, которые и так работают за копейки?

Школьные автобусы нужны, чтобы подвозить на уроки детей из отдаленных районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сейчас эти автобусы начинают гнить через 3–4 года. Отсутствие гаражей при школах, специалистов-механиков, которые могут правильно обслуживать данный транспорт, приводит к быстрому износу», – пишут в соцсетях.

«В данный момент большая часть данных автобусов не обслуживается механиками, так как их нет в штате школ. Водители их нормально не обслуживают, да им это и не надо за з/п 16-20 тысяч рублей в месяц. Нет гаражей или автопарков, где они бы стояли в сухом месте», – добавляет еще один житель.

В пресс-службе Минобразования нам пояснили, что обслуживанием транспорта должен заниматься балансодержатель. Это может быть непосредственно школа, а может быть специализированная организация при администрации муниципалитета. Однако на практике, как мы видим, ситуация складывается сложнее.

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