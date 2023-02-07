Как выбрать квартиру в новостройке и не прогадать

Предложений на рынке жилья много, и не всегда понятно, с чего вообще начать поиск и выбор квартиры. Мы предлагаем обратить внимание на следующие факторы, которые помогут определиться с покупкой:

Во-первых, репутация застройщика. Да, изменения в законодательстве практически нивелировали риск стать обманутым дольщиком, но это лишь одна сторона медали. Дом может быть достроен, но с каким качеством? Важно обращать внимание на опыт застройщика. Как правило, с годами вокруг строительной компании формируется круг проверенных подрядчиков, которые стараются выполнять свои работы максимально качественно, так как дорожат своей репутацией не меньше застройщика. Любой уважающий себя застройщик со временем отсеивает неблагонадежных партнеров. Компания АССО-Строй существует на рынке с 1995 года и сотрудничает только с проверенными подрядчиками, что позволяет всегда соблюдать сроки строительства, обеспечивать должное качество и максимально быструю передачу квартир от застройщика к дольщику.

Также важно учитывать объективные характеристики новостройки. Обратите внимание на месторасположение будущего дома, насколько экологически чистый район, есть ли рядом парки, какая инфраструктура вблизи. Хитом продаж компании АССО-Строй является жилой комплекс КОМФОРТ-класса «Березовая роща», который возводится в непосредственной близости от одноименного парка. В шаговой доступности 13 детских садов, общеобразовательная школа и гуманитарный лицей. Прекрасная экология, благодаря соседству с зеленой зоной и отсутствию в непосредственной близости крупных транспортных магистралей. И все это в 10 минутах от центра города! Добавим сюда закрытую территорию двора, безбарьерную среду, современные детские и спортивные площадки. Получаем отличное место для проживания!

Кроме того, необходимо обратить внимание на планировочные решения в проекте. Ни для кого не секрет, что за последние годы существенно выросла цена квадратного метра жилья, а соответственно – и бюджет покупки. В таких условиях все большей популярностью пользуются функциональные планировки квартир. При проектировании ЖК «Березовая роща» мы руководствовались именно этим трендом, что позволило сформировать ассортимент так называемых умных планировочных решений различного типа. Умные планировки – это пространства с большой кухней-гостиной, в которой семья проводит значительную часть своего времени, с компактными спальнями. Здесь нет лишних бесполезных квадратных метров, за которые придется переплачивать.

Последнее, но не менее важное – это цены и условия покупки. Приобретение квартиры – это серьезное испытание для семейного бюджета. Чтобы его сберечь, нужно учесть, что самые низкие цены на квартиры – на начальном этапе строительства. На сегодняшний день, несмотря на то, что монолитный каркас дома № 1 ЖК «Березовая роща» уже залит до 8 этажа, стартовые цены на квартиры продолжают быть актуальными. До 23 февраля 2023 года еще есть шанс приобрести квартиру в доме КОМФОРТ-класса от 2 474 800 рублей. А также есть возможность воспользоваться гибкими условиями беспроцентной рассрочки или ипотечными программами. За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж компании АССО-Строй по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268ж или по телефону 911-011.

Основательность, надежность и порядочность – вот принципы, которыми всегда и во всем следует Группа компаний АССО-Строй. Поэтому выбирая квартиры в наших жилых комплексах, вы можете быть уверены, что все обещания застройщика будут выполнены.

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