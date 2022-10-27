Главные новости Ижевска на утро 27 октября: взрыв газа на Воровского и новый советник главы региона

26 октября в Ижевске на улице Воровского 156 произошел взрыв газа. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не обещают. Температура воздуха +1…+3 °С. Ветер северный 6-11 м/с.

Взрыв газа на Воровского 156 в Ижевске

Эвакуировали 25 человек. Фото: Мария Бакланова

26 октября в 156 доме на улице Воровского произошел взрыв газа. Эвакуировали 25 человек, в том числе 8 детей. Мужчина, который пострадал при взрыве газа на улице был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Позднее он скончался в больнице.

Новый советник главы региона

Александр Комлев. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

13 октября на пост советника главы республики Александра Бречалова вступил бывший военный комиссар Удмуртии Александр Комлев.

Погибшего на Украине рядового похоронили в Удмуртии

В Каракулинском районе простились с рядовым Ренатом Сангиходжаевым. Его посмертно наградили Орденом мужества за проявленный героизм.

Всех пострадавших во время стрельбы в школе № 88 выписали из больниц Ижевска

Детей, которые пострадали во время стрельбы в ижевской школе № 88, выписали из больниц столицы Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

В московских клиниках под присмотром врачей остаются 7 детей и 2 взрослых, 1 ребенок находится в критическом состоянии.

Как отремонтировали за лето разбитые дороги столицы Удмуртии

Улица Лихвинцева весной 2022 года, и какой она стала к осени. Фото: Лада Иванова, Мария Бакланова

Весной 2022 года «Комсомолка» вручила традиционную антипремию «Дорожный Оскар» самым разбитым улицам Ижевска. В номинациях «самая глубокая яма», «самая волнистая улица», «стабильно плохая дорога» и т. д. победителей выбирали при помощи голосования наших читателей. За лето многие дороги планировалось отремонтировать. Пришла осень, и мы решили проверить, как поживают главные номинанты.

Глава Удмуртии сообщил о выполнении в республике задач по частичной мобилизации

«Те задачи, которые были поставлены перед республикой по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», – сказал Александр Бречалов. Об этом он заявил вечером 25 октября в прямом эфире ТРК «Моя Удмуртия».

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