Главные новости Ижевска на утро 28 октября 2022 года: изменение законов о продаже алкоголя и строительство Дворца Единоборств

Горячий чай и уют, вот составляющие хорошего утра Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 28 октября, пятница. Синоптики обещают небольшие дожди и до +2 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

ГЛАВА УДМУРТИИ ПОЛУЧИТ ПРАВО ЛИЧНО ВОЗГЛАВЛЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ

Законы вступят в силу через 10 дней после их официального опубликования Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Теперь глава Удмуртии может лично возглавить правительство республики и учредить должность премьер-министра. Соответствующие поправки в Конституцию региона внесли депутаты госсовета Удмуртии 27 октября. Помимо правок, касающихся главы, проектом закона также уточняются некоторые полномочия госсовета и правительства Удмуртии. Подробнее в нашем материале.

572 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ ИЖЕВСКУ НА ПОСТРОЙКУ ДВОРЦА ЕДИНОБОРСТВ

Дворец планируют строить 2 года Фото: министерство по физической культуре и спорту Удмуртии в «ВКонтакте» @minsport_ur

Удмуртия получит субсидию из федерального бюджета в размере 572 миллионов рублей на строительство Дворца единоборств в Ижевске. Начало строительства намечено на 2023 год, а завершение работ – на 2025. Согласно проекту, дворец будет находиться по адресу Молодежная, 3. Подробнее о проекте читайте тут.

В ЗАКОНЫ О ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ В УДМУРТИИ МОГУТ ВНЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Алкоголизм влияет на работоспособность жителей Удмуртии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 октября прошло очередное заседание президиума госсовета Удмуртии. На котором члены совета рассмотрели вопрос об ужесточении законов о продаже алкоголя в республике. Одним из предложений стало изменение время запрета на розничную продажу алкоголя. На данный момент такой запрет действует с 22:00 до 10:00. Кроме того поставили под вопрос торговлю алкоголем в остановочных павильонах общественного транспорта. Подробнее об изменениях в нашем материале.

ДВУХ ДЕВУШЕК ИЗ ИЖЕВСКА ОСУДЯТ ЗА ПРОДАЖУ НАРКОТИКОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Девушки делали закладки Фото: Амир Закиров

В апреле этого года в Ижевске задержали двух молодых девушек.Они подозреваются в продаже синтетических наркотиков. Девушки были закладчицами интернет-магазина. При обыске у них обнаружили более 371 грамм наркотиков. И затем из тайников достали еще 130 граммов тех же веществ.Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ТРЕТЬЕГО РОДДОМА?

У жителей города возникли вопросы Фото: Евгения Рябова

Читатели «Комсомолки» обратили внимание, что вокруг «Республиканского центра охраны здоровья и медицинской профилактики» (бывший 3-ий роддом) демонтировали забор и работают строители. В министерстве здравоохранения Удмуртии на запрос редакции пояснили, что по всему периметру здания РЦОЗ МП в ближайшее время установят новое ограждение. Будет эстетичнее и безопаснее. Кроме этого территорию центра очистили от зарослей кустарника, выровняли газоны и проезды.

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