Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судя по всему, данный синоптиками в начале недели прогноз сбывается: эти выходные в Удмуртии станут довольно прохладными. Без критических морозов, но с ощутимым «минусом».

Предварительно Удмуртский гидрометцентр обещал тихую погоду без выраженных осадков и до -12°С днем, до -20°С ночью. А также ночные туманы и гололедицу. Но более поздний прогноз для Ижевска оказался чуть мягче. Расскажем о каждом дне подробнее.

В субботу, 18 февраля, температура воздуха в Ижевске днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -10°С. Яндекс.Погода обещает до -12°С. Будет облачно, хотя с утра может выглядывать солнце. Пойдет небольшой снег. Ночью температура воздуха составит около -16.. -17°С. В начале дня ветер будет восточным, около 2 м/с, а к вечеру сменится на северо-восточный и сбавит скорость до 1 м/с.

В воскресенье, 19 февраля, также будет облачно и снежно, с редкими пояснениями в первой половине дня. Температура воздуха будет примерно такой же, как в субботу: до -10.. -13°С днем, ночью – около -16°С. Утро снова начнется со слабого восточного ветра, к ночи его направление вновь изменится на северо-восточное, но скорость усилится до 3 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели снегопады могут усилиться, температурный фон существенно не изменится.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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