Последние новости Ижевска на утро 31 октября: вандалы в парке Воткинска и первый снег

Выходные запомнились первым снегом. Фото: Алена Юрьева
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 31 октября. В последний день месяца нас ждет мокрый снег с дождем. А начать этот день мы предлагаем с традиционного дайджеста главных новостей от «Комсомолки».
Вандалы в парке
Вандалы разрушили фонари в парке Воткинска. Фото: Алексей Заметаев
В парке Воткинска «Времена года» поработали юные хулиганы. Они разбили фонари. Виновников установили.
Новое граффити
На новом граффити на Буммашевской в Ижевске изображены путники. Фото: Екатерина Ардашева
На улице Буммашевской появилось новое граффити. Его нарисовали на стене Центрального теплового пункта.
Пожар в микроавтобусе
В пожаре в автобусе никто не пострадал. Фото: Фото: vk.com/psch37
Около деревни Баграш-Бигра 30 октября вспыхнул микроавтобус. Предварительная причина – короткое замыкание в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал.
Первый снег
Прошедшие выходные запомнились первым снегом. Ну только посмотрите, какая красота!
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