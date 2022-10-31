Последние новости Ижевска на утро 31 октября: вандалы в парке Воткинска и первый снег

Выходные запомнились первым снегом. Фото: Алена Юрьева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 31 октября. В последний день месяца нас ждет мокрый снег с дождем. А начать этот день мы предлагаем с традиционного дайджеста главных новостей от «Комсомолки».

Вандалы в парке

Вандалы разрушили фонари в парке Воткинска. Фото: Алексей Заметаев

В парке Воткинска «Времена года» поработали юные хулиганы. Они разбили фонари. Виновников установили.

Новое граффити

На новом граффити на Буммашевской в Ижевске изображены путники. Фото: Екатерина Ардашева

На улице Буммашевской появилось новое граффити. Его нарисовали на стене Центрального теплового пункта.

Пожар в микроавтобусе

В пожаре в автобусе никто не пострадал. Фото: Фото: vk.com/psch37

Около деревни Баграш-Бигра 30 октября вспыхнул микроавтобус. Предварительная причина – короткое замыкание в моторном отсеке. К счастью, никто не пострадал.

Первый снег

Прошедшие выходные запомнились первым снегом. Ну только посмотрите, какая красота!

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