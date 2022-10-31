Прогноз погоды в Ижевске с 31 октября по 6 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе погода в Ижевске продолжит ухудшаться. О понижении температур и интенсивных осадках в виде дождя и мокрого снега ранее предупреждала пресс-служба республиканского гидрометцентра. Впрочем, есть вероятность, что сильных ливней и метелей пока удастся избежать. А вот дневной минус с большой вероятностью на этой неделе уже придет.

Теперь подробнее о каждом дне.

Сегодня, 31 октября, в Ижевске до +5 °С и продолжительные осадки. Ночью, возможно, похолодает до -1 °С.

Во вторник, 1 ноября, согласно данным Росгидрометцентра, будет облачно, хотя Яндекс.Погода обещает, что с утра ненадолго выглянет солнце. Столбик термометра окажется на отметке в +1..+3 °С, вероятны дожди. Северный ветер достигнет скорости 6 м/с и до ночи не утихнет. К вечеру похолодает до 0 °С, к дождю добавится снег.

В среду, 2 ноября, вновь ожидается снег с дождем, дневные температуры не превысят +2 °С. Ветер изменится на северо-восточный, его скорость упадет до 3 м/с, однако к ночи направление снова станет северным, а скорость снизится до минимума. Похолодает при этом до -1 °С, снег уже, скорее всего, будет падать хлопьями.

3 ноября, в четверг, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске ожидается переменная облачность без осадков, тогда как Яндекс прогнозирует пасмурную и дождливую погоду до самых выходных. Ночью снегопад может возобновиться, а температура упадет до -4 °С. Здесь Росгидрометцентр снова расходится с Яндекс.Погодой, по данным которой ночные температуры всю неделю будут держаться около -1..+1 °С. Ветер в течение суток будет менять направление с северного на северо-западное, его скорость составит порядка 2 м/с.

В пятницу, 4 ноября, Росгидрометцентр обещает ижевчанам похолодание до -2 °С днем, сплошную облачность и снег. Яндекс настаивает на +1..+2 °С и дожде со снегом. Ночью столбик термометра может упасть до -6 °С, ветер с северо-западного изменится на западный, его скорость в течение суток будет составлять около 4 м/с.

В субботу, 5 ноября, все так же облачно и снежно, за окном около -1 °С днем и около -5 °С ночью. Направление ветра снова изменится с западного на северо-западное, скорость будет оставаться в пределах 3–4 м/с.

В воскресенье, 6 ноября, по данным всех сервисов, осадки прекратятся. Солнца синоптики пока не обещают, но вероятно потепление до +1 °С. Ветер будет слабым, но к вечеру усилится до 2–3 м/с и изменит направление на юго-западное. По данным Яндекс.Погоды, это направление сохранится в понедельник, как и положительные температуры.

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