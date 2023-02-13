Оборудование, позволяющее обнаружить болезнь в зачатке, и персонифицированная медицина: что предлагает своим пациентам новая клиника в Ижевске

Пациентов ждут комфорт, опытные специалисты и современное оборудование. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Современный горожанин привык эффективно расходовать свое время, а еще всегда старается привнести в свою жизнь надежность и комфорт. Это касается и здоровья, поэтому многие ижевчане выбирают частные клиники, где нет очередей и есть возможность записаться к специалистам узкого профиля тогда, когда это удобно самому пациенту. А в идеале вообще найти «своего» врача, который будет знать все особенности тех, кого он лечит. И надо сказать, это не каприз, а тенденции современной медицины.

Недавно в Ижевске открылась клиника для взрослых и детей, которая не только воплощает в себе эти тенденции, но и стремится полностью соответствовать всем требованиям и вызовам современности. Это Medical Balance – многопрофильный медицинский центр нового поколения.

От том, как работает новая клиника и чем может удивить своих пациентов, IZHLIFE рассказал генеральный директор Medical Balance, доктор медицинских наук, профессор Аркадий Мальчиков.

По международным стандартам

Medical Balance – это клинка, которая во многом рушит десятилетиями сложившиеся медицинские стереотипы. В хорошем смысле. Очереди, карты, которые все время теряются, «мне только спросить» – всего этого вы здесь не найдете.

Медицинский центр работает по международным стандартам. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Медцентр работает в соответствии с современными международными стандартами оказания медицинской помощи. Это касается как организации всех процессов, так и подготовки врачей, а также подбора оборудования. Иными словами, Medical Balance соответствует всем критериям оказания качественной медицинской помощи, принятым в передовых отечественных и зарубежных медицинских организациях.

Современная клиника – это цифровая клиника

Одно из основных слагаемых успеха медицины в наше время – это способы обработки информации. Современная клиника – это цифровая клиника, в которой огромные массивы данных сотен пациентов не только быстро обрабатываются, но и надежно защищены.

Аркадий Мальчиков, директор Medical Balance, доктор медицинских наук, профессор. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

«У нас собственное серверное подразделение для хранения всех информационных баз данных и сетей. С целью защиты персональных данных мы не используем никаких облачных сервисов и не применяем стандартные мессенджеры. При этом пациент остается на связи с клиникой и своим лечащим врачом буквально 24/7. Он может получать информацию в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, имея доступ ко всем результатам обследований и анализов, рекомендациям врачей. Наши специалисты проделали огромную работу, чтобы интегрировать в одну систему электронные медицинские карты и все диагностическое оборудование», – говорит Аркадий Мальчиков.

Medical Balance - цифровой медицинский центр. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

При желании пациент может вообще не пользоваться бумажной картой – все будет в его телефоне. Врачи также максимально освобождены от бумажной работы. Все процессы автоматизированы, в том числе заказ необходимых медикаментов. Рецепты и больничные выписываются в электронном виде, а повторный прием может проходить в формате телемедицины.

Специалисты приехали со всей России

Особое внимание в медицинском центре уделяют обучению и развитию персонала – как медицинского, так и немедицинского. Специалисты Medical Balance не просто полагаются на свои знания и опыт, они постоянно повышают свою квалификацию и поддерживают связь с коллегами из других городов и регионов. Каждый из врачей имеет свой круг высококвалифицированных экспертов, с которыми можно разобрать сложные случаи и устроить консилиум. Также клиника тесно сотрудничает с учебными организациями и даже планирует организовать на своей базе учебно-методический центр.

Медцентр оснащен оборудованием проверенных брендов. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

«У нас работают настоящие энтузиасты своего дела – от администратора до главврача. Коллектив построен на профессионализме, взаимоуважении и желании совершенствоваться. Мы подбирали его очень скрупулезно, некоторые специалисты приехали из других городов, кое-кто – даже с другого конца страны!» – рассказывает генеральный директор клиники.

Преимущество многопрофильного центра в том, что все врачи работают в комплексе, не ставя пациенту множество отдельных диагнозов, а формируя картину его здоровья в целом и оказывая полный объем медицинской помощи.

Здание спроектировано специальным образом. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Прием уже ведут терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, аритмолог, оториноларинголог, сурдолог, дерматолог, трихолог, венеролог, хирург, флеболог, мануальный терапевт, невролог, офтальмолог. С марта можно будет записаться к гинекологу, гематологу, онкологу, маммологу, урологу, колопроктологу, травматологу-ортопеду, ревматологу и пульмонологу, а также пройти ФГС, колоноскопию и рентгеновские исследования.

Врач и пациент в одной команде

Подход к лечению в многопрофильном медицинском центре Medical Balance индивидуальный. Это совместная работа врача и пациента в максимально комфортных условиях. Попадая на повторный прием, пациент не должен каждый раз с самого начала рассказывать врачу обо всех своих жалобах. Врач уже располагает всей необходимой информацией. А те, кто приходят в клинику впервые, сразу же снабжаются особым идентификатором, который дает врачу первоначальное представление о цели визита. Например, пришел человек с повышенной температурой или у него плановый прием.

Medical Balance развивает направление персонифицированной медицины. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Кроме того, Medical Balance развивает пока еще относительно новое для Ижевска направление персонифицированной медицины. Программа «Личный доктор» нацелена не только на терапию уже развившихся недугов, но и на их профилактику. Каждый человек имеет свои особенности организма и свои предрасположенности, а также свои риски, связанные с образом жизни и работой. Профессионал способен проанализировать их и на основании обследований дать рекомендации, чтобы пациент мог сохранить здоровье и продлить молодость на долгие годы.

Оборудование, проверенное временем

Мастерство врача, безусловно, важно, но умелые руки должны быть обеспечены соответствующим диагностическим оборудованием. В клинике Medical Balance на высоком уровне оказывается широкий спектр медицинских услуг. Для этого используется импортное оборудование ведущих мировых брендов – исключительно экспертного и премиум класса.

Оборудование высокой четкости. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Оснащенная по всем стандартам операционная. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Кабинет УЗИ-диагностики. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Комфортабельные палаты дневного стационара. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Большинство аппаратов снабжены искусственным интеллектом, а их точность позволяет обнаруживать разного рода нарушения, в том числе и новообразования, на самых ранних стадиях. Это современные рентгеновские аппараты, инновационные аппараты УЗИ, способные в формате 3D и 4D показать будущей маме ее малыша – даже его мимику, эндоскопические стойки с камерами сверхвысокого разрешения, позволяющие детально обследовать желудочно-кишечный тракт на всем его протяжении, а также электронейромиографы, показывающие нарушения зрения, слуха и мозговых процессов у пациентов всех возрастов, даже у совсем маленьких детей. Проводятся различные виды функциональной и ультразвуковой диагностики: в том числе Холтер и СМАД мониторирование, спирография, ЭЭГ, суточная рН-импедансометрия и так далее.

«Мы используем только бренды, проверенные временем и доказавшие эффективность своего оборудования. При этом закупаем модели последнего поколения от надежных поставщиков», – рассказывает Аркадий Мальчиков.

У клиники своя лаборатория, где проводится весь комплекс основных анализов. Также налажено тесное взаимодействие с федеральной лабораторией, выполняющей более 2500 видов исследований.

А еще здесь обустроен комфортный дневной стационар с трехместными палатами и душевой.

Эко-стиль и удобная навигация

Несколько слов о самом здании клиники. Она оформлена в современном эко-стиле, с просторными зонами рекреации и приятным освещением. Здесь все сделано для удобства пациентов и оптимальной работы врачей. Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальные туалеты. Есть отдельный санузел для маленьких детей с мамами.

Клиника оформлена в эко-стиле. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Удобные зоны ожидания. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Навигация продумана в деталях. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Сразу можно увидеть, что есть на этаже. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Для пациентов работает парковка. Фото: предоставлено клиникой Medical Balance

Навигационная система продумана до мельчайших деталей, позволяя пациентам без труда находить нужное направление. Каждый кабинет снабжен монитором, на который выводится вся информация о специалисте и приеме.

Для пациентов и сотрудников непосредственно рядом с клиникой предусмотрена отдельная, большая и удобная парковка.

Как попасть на прием?

Благодаря комплексному и индивидуальному подходу пациенты многопрофильного медицинского центра Medical Balance получают полный спектр услуг по диагностике и лечению.

Здесь каждый может убедиться, что лечение бывает качественным, доступным и комфортным одновременно!

Клиника приглашает жителей Ижевска, Удмуртии и других регионов.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: (3412) 77-03-03.

Сайт: med-balance.ru

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