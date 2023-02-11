Гороскоп на неделю: с 13 по 19 февраля Львам удастся разглядеть родственную душу, а Девам – сохранить душевное равновесие

Любовь витает в воздухе. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю.

Овен

Удача озарит ваши дни. Но не пытайтесь получить больше, чем вас одарит жизнь. Продуктивная работа – вклад в будущие дни.

Телец

Тяжелые дни утрат знаменуют начало нового периода. Возможно, на этой неделе у вас выпадет шанс сменить работу или встретить вашего давнего тайного поклонника.

Близнецы

Вам предстоит сохранять равновесие между безудержным весельем и вселенской тоской. Проявите смекалку. Получение знаний может подарить вам неожиданные, но приятные моменты.

Рак

Найти место силы будет нелегко, но вам нужно постараться, чтобы сохранить здравость рассудка. Нервное перенапряжение может дать о себе знать. Не забывайте об отдыхе и доверьтесь судьбе.

Лев

Разумное проявление инициативы в отношениях откроет все стороны вашего партнера. Положитесь на свою интуицию. Родственная душа совсем рядом.

Дева

Сдерживающие факторы могут вызвать зависимость от чужого мнения. В этот период важно проводить больше времени с любимыми, чтобы сохранить душевное равновесие и не потерять себя.

Весы

Уверенность в своих силах подтолкнет вас к поиску новых отношений. Будьте готовы к судьбоносной встрече. Будьте готовы столкнуться с недостатками своего партнера, которые не исправить.

Скорпион

Желая улучшить свой имидж, вам придется потратиться. Но принесут ли вам изменения желаемый результат? Вам выдастся возможность увидеть себя со стороны. Совершенство недосягаемо. Живите с этим.

Стрелец

Получение новых знаний оградит вас от манипуляций и лжи. Счастье почти лежит у вас в руках. Чтобы его получить, проявите смекалку.

Козерог

Разорванная связь с семьей может сделать вас довольно уязвимым к внешним воздействиям. Однако не стоит бояться перемен. Уже на этой неделе вы сможете поймать удачу за хвост.

Водолей

Стремление к переменам укажет вам путь к духовно близкому вам человеку. Хорошая дружба не изменится, а вот ваша давняя симпатия наконец-то окажет вам знак внимания.

Рыбы

Семейный очаг станет для вас настоящим спасением от мира. Вам удастся преисполниться мудрости. Ожидание чуда будет не напрасным, но чтобы оно свершилось, необходимо сделать серьезный шаг.

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