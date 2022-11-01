Последние новости Ижевска на утро 1 ноября: отключение отопления, разгром наших хоккеистов в Новокузнецке и возвращение бойцов из зоны СВО

Расскажем чем запомнилось начало недели Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 1 ноября. Первый день последнего месяца осени обещает быть пасмурным и дождливым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Реконструкция стадиона «Торпедо»

Фото: администрация Ижевска

Администрация Ижевска заявила о том, что первый этап благоустройства стадиона «Торпедо» подходит к концу. Многие работы уже выполнены, а планы на второй этап – подготовлены.

«Ижсталь» проиграли в своем последнем выездном матче

«Сталевары» проиграли со счетом 5:0 Фото: сайт хоккейного клуба «Ижсталь» hcizhstal.ru

Разгромное поражение потерпел ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» в Новокузнецке. «Сталевары» проиграли «Металлургу» всухую. Главный тренер команды прокомментировал 5 пропущенных шайб.

Бойцы вернулись домой из зоны СВО

Бойцов пришли встретить родные и близкие Фото: Алексей Заметаев в «ВКонтакте» @id38097905

В Воткинск вернулась группа военнослужащих Росгвардии из зоны СВО. После 3 месяцев разлуки мужчин пришли встретить семьи, друзья и сослуживцы.

Робот-пылесос стал причиной пожара в квартире

Фото: МЧС Удмуртии

Пожар произошел в одной из квартир Глазова. Хозяева уехали на дачу и оставили робот-пылесос убираться. Через несколько часов «помощник» загорелся.

В 8 жилых домов и 2 детских садах на ул. Авангардной в Ижевске отключили отопление

Отопление отключили из-за аварийного ремонта на теплосетях Фото: Мария Бакланова

На Авангардной улице отключили отопление. Причиной стал аварийный ремонт на теплосетях. «Комсомолка» отправила запрос в компанию, чтобы ответить на все, возникшие у горожан, вопросы.

Мужчина расплатился в алкомаркете билетом «банка приколов»

Личность мужчины определили по видеокамерам в магазине Фото: Виктор Гусейнов

В одном из алкомаркетов Ижевска один из местных жителей сделал покупку на примерно 600 рублей. Чтобы расплатиться он протянул продавщице банкноту номиналом 5 тысяч. То, что деньги были ненастоящими, она заметила только через 2 часа.

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