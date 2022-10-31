Фестиваль проектов и идей «Историческая память» прошел в Ижевске

фестиваль проектов «Историческая память» Фото: Архив КП

В столице Удмуртии с 24 по 30 октября прошел фестиваль проектов и идей «Историческая память». Он проводился при поддержке Военно-исторического общества России, Министерства просвещения и Министерства обороны. Среди участников на фестивале побывали и корреспонденты «Комсомолка».

Главная цель прошедшего фестиваля – обратить внимание на проблемы патриотического воспитания среди подрастающего поколения. И вместе с учителями истории, работниками музеев и общественными деятелями разработать и сформировать единый план работы по развитию патриотического воспитания в Удмуртии на 2023 год.

Представили более 16 различных предложений и проектов. Среди них: «Музей XXI Века», «Слава Русского мундира», «Выставка к 80-летию Сталинградской битвы», а также красочный флешмоб «Огненные картины войны».

«Мы победили в Великой Отечественной войне не благодаря железу, а благодаря крепкому внутреннему стержню. И сейчас перед нами стоит важная задача, вырастить этот стержень в нашем подрастающем поколении», – прокомментировала Лариса Буранова, депутат Госдумы России.

Особенно важным для общественников оказался проект «Музей XXI Века». В первую очередь, он про цифровизацию экспонатов школьных музеев. Сейчас большинство экспозиций просто стоит на витринах или лежат в коробках. Чтобы сохранить, все объекты необходимо сфотографировать, занести в каталоги по определенной технологии. При чем заниматься этим будут школьники, которых обучат волонтеры проекта. А еще современная выставка – это про интерактив и мобильность. Пример можно было увидеть здесь же, на мероприятии.

Экспозицию «Слава Русского мундира» представил учитель истории из Сарапульского района Александр Гафуров.

«Наша выставка посвящена истории военного мундира и его связи через историю страны. Она крайней мобильна. Ведь ее можно смонтировать практически везде буквально за полчаса, а еще посещать самостоятельно без помощи гида. На каждом стенде есть QR-код, отсканировав который, вы услышите лекцию об истории того или иного экспоната. Вместе с этой экспозицией мы уже объездили весь Сарапульский район», – рассказал Александр.

Все экспонаты автор экспозиции собирал в разных местах: искал у друзей и коллег, помогали и бывшие ученики. В итоге можно в деталях рассмотреть военную форму различных войск начала прошлого века, есть экземпляры современной амуниции: головные уборы, фляги, лопаты.

В дальнейшем планируется, что подобные передвижные выставки станут чаще появляться в Удмуртии. А благодаря своему формату, станут популярными среди молодежи.

Еще один интересный подход к изучению истории – проект-флешмоб «Огненные картины войны». Во-первых, это красиво. Есть сюжет, к примеру, изображение ангела, есть свечи, которыми выкладывают фигуру, потом это эффектно зажигается. Несколько подобных акций в Удмуртии уже провело региональное отделение движения «Волонтеры Победы».

Для создания таких картин требуются только желающие, подходящее место и согласование с МЧС. В будущем, организация рассчитывает, на то, что акция станет регулярной и будет проходить не только в Ижевске, а ее включат в план развития военно-патриотического движения в Удмуртии.

Фестиваль проектов и идей «Историческая память» шел 7 дней. За это время прошло много военно-патриотических мероприятий в школах Ижевска. Это и классные часы, посвященные героям разных времен. Показали спектакль «Игрушки войны», основанный на письмах узницы концлагерей Освенцима и Берген-Бельзен Анны Франк. Вспоминали о героях Великой Отечественной войны и ветеранах локальных войн.

«Проекты, которые были представлены, являются довольно локальными и наша задача помочь распространить их по всей Удмуртии», – сказала один из организаторов фестиваля Ирина Шихарева.

Специально в рамках мероприятий, 28 октября, на Центральной площади Ижевска открыли фотовыставку «Герои и подвиги». В основу которой включили документы и факты биографии героев России и Советского союза.

В социальных сетях в рамках фестиваля с 24 октября по 4 ноября был запустили флешмоб «Мой герой 18!». В котором могут принять участие все желающие. Для этого нужно на личной странице в «Вконтакте» поделиться фото и историями о героизме своих родственников и друзей с хэштегами: #ОнМойГерой #МойГерой18 #настоящиймужчина #историческаяПамять #РВИО.

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