Есть ли гарантия, где взять запчасти и как зарегистрировать в ГИБДД: 7 частых вопросов о параллельном импорте автомобилей в Удмуртии

Фото: компания «Автомаркет»

Параллельный импорт авто — уже не будущее, а реальность российского автобизнеса. Как российский авторынок к этому пришел, разбираемся вместе с командой компании «Автомаркет».

Компания «Автомаркет» давно знакома жителям Удмуртии как один из лидеров по продаже проверенных автомобилей с пробегом. В связи с ситуацией, которая произошла весной 2022 года, компания отреагировала на события в мире и расширила свою деятельность, а именно приняла решение ввозить еще и новые автомобили из других стран.

Мы встретились с руководством компании и задали им самые популярные вопросы от читателей IZHLIFE, спросили про риски покупки зарубежного автомобиля, есть ли на них гарантия и как обстоят дела с регистрацией таких авто в ГИБДД. Приятного прочтения.

1. Почему Вы завозите в Россию новые автомобили разных марок? Вы же не официальный дилер.

Весной 2022 года на рынке новых автомобилей образовался глобальный дефицит. Автосалоны занимались продажей остатков авто, при этом не ввозили новые. Как следствие — массовое закрытие дилерских центров.

Спрос есть — предложения нет. Поэтому мы в кратчайшие сроки приняли решение ввозить новые автомобили в последнем кузове из открытых для нашей страны государств. Это было одно из лучших решений нашей компании — меньше, чем за год мы продали уже около 60 уникальных автомобилей.

2. Слышал, многие авто из заграницы невозможно зарегистрировать в РФ. Как мне потом разбираться с иностранными документами?

Мы крайне ответственно подходим к юридической стороне данного вопроса. Прежде чем реализовывать автомобиль, юридический отдел проверяет всю документацию. Каждый наш авто получил электронный ПТС на территории РФ. У будущего владельца не возникнет проблем при регистрации автомобиля в ГИБДД.

3. Вы как-то подготавливаете автомобиль к российским реалиям, или это остается заботой будущего владельца?

Большинство наших автомобилей уже адаптированы к российскому климату. Это те же автомобили, которые мы привыкли видеть в официальном дилерском центре, но привезенные из «дружественных» стран.

Конечно, некоторые авто приезжают к нам из стран с более южным климатом. Следовательно, абсолютно все технические жидкости такого автомобиля следует заменить с учетом наших климатических условий. Иначе автомобиль «встанет» в первую неделю эксплуатации.

Также, мы вшиваем подогрев сидений и подогрев зеркал.

Всю предпродажную подготовку авто мы делаем за свой счет. Работаем исключительно с оригинальными запасными частями и жидкостями.

Любая, даже самая трудоемкая предпродажная подготовка, не влияет на конечную стоимость автомобиля.

Фото: компания «Автомаркет»

4. Какой автомобиль Вы можете привезти?

На данный момент мы привозим автомобили марки Mitsubishi, Toyota, Hyundai и Kia. С каждым клиентом мы работаем индивидуально. С учетом четкого запроса – сможем привезти любой автомобиль.

5. Вы не официальный дилер, следовательно, Вы не предоставляете гарантию на новый автомобиль. Зачем мне покупать дорогой автомобиль, у которого даже гарантии нет?

Да, верно, мы не официальный дилерский центр. Но это не значит, что мы оставляем своего клиента без гарантии на автомобиль. Компания «Автомаркет» предоставляет полноценную техническую гарантию от 1 до 3 лет на новые автомобили. В нее входит ремонт двигателя, трансмиссии, редуктора и прочих узлов.

Гарантия снижает стоимость владения автомобилем и защищает клиента от серьезных затрат на ремонт автомобиля.

6. Сейчас многие официальные дилерские центры закрыты. Следовательно, сервисные станции тоже. Где мне в будущем ремонтировать автомобиль?

У нас есть свой сервисный центр с большой историей, наиопытнейшими специалистами и дорогостоящим, регулярно обновляемым оборудованием.

Каждый наш сотрудник прошел профессиональное обучение, получил сертификацию. Поэтому будьте уверены, Ваш автомобиль будет в надежных руках. И, конечно, авто ремонтируется согласно регламенту марки.

Также, мы предоставляем всю документацию проведенных работ, выдаем заказ-наряды, так что юридически Вы защищены.

7. Где сейчас покупать запасные части на новые автомобили? Насколько мне известно, на оригиналы сейчас наложены санкции.

Мы понимали, что если ничего не предпринимать, то запас склада запасных частей и технических жидкостей очень быстро опустеет и возникнет дефицит. Поэтому, наша команда еще в начале прошлого года начала искать выход из сложившейся ситуации.

На данный момент, новые каналы поставок + отстроенная система логистики позволяет нам привозить и оригинальные, и аналоговые з/ч в максимально короткие сроки по доступным ценам. В настоящее время, на нашем складе около 50.000 позиций з/ч.

Больше информации о параллельном импорте можно узнать в социальных сетях компании «Автомаркет»:

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