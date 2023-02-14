Какие модели автомобилей пользуются большей популярностью у жителей Удмуртии в 2023 году?

Фото: компания «Автомаркет»

Компания «Автомаркет» давно знакома жителям Удмуртии как один из лидеров по продаже проверенных автомобилей с пробегом. В связи с ситуацией, которая произошла весной 2022 года, она отреагировала на события в мире и расширила свою деятельность – приняла решение ввозить еще и новые автомобили из других стран.

За прошлый год в Удмуртию поступило более 60 уникальных автомобилей в последнем кузове. автомобили пользуются спросом, поэтому поставки не закрываются! Обратите внимание на их дизайн, самые актуальные современные технологии и обновленный салон. Компания привозит только самое лучшее и по самым выгодным ценам! До конца февраля на весь ассортимент новых авто действует специальное предложение — выгода до 200 000 рублей и зимняя резина в подарок. Какие автомобили пользуются большей популярностью у автомобилистов Удмуртии?

HYUNDAI TUCSON

Hyundai Tucson 2022 в комплектации Prestige

Ультрасовременный кроссовер с по-настоящему дерзким дизайном кузова.

Одной из главных особенностей в дизайне Tucson стала безрамочная приборная панель. Именно она придаёт интерьеру премиальный высокотехнологичный вид. А встроенная, незаметная для глаз, мультирежимная система вентиляции нового поколения равномерно распределяет холодный и теплый воздух по салону — так, что вы даже не чувствуете ее работу, зато ощутите настоящий комфорт в автомобиле.

Это идеальный вариант для тех, кто любит выделяться на дороге. Hyundai Tucson всегда привлекает к себе внимание за счет стильного кузова с современным лакокрасочным покрытием и ярких фар в эксклюзивном дизайне.

MITSUBISHI OUTLANDER

Mitsubishi Outlander 2022 в Базовой комплектации

Обновленный Mitsubishi Outlander — самая популярная модель Mitsubishi в России!

Это надежный автомобиль, который долгие годы будет верно служить своему владельцу. В сочетании с комфортным салоном, удобной мультимедией и стильным кузовом — Mitsubishi Outlander не теряет своей актуальности.

Также, кроссовер оборудован системой помощи водителю при экстренном торможении — Brake Assist. Беспокойные действия водителя, находящегося в экстремальной ситуации, будут без труда распознаны системой. Она же в свою очередь самостоятельно начнет процесс торможения автомобиля. Плюс, в обновленной версии вариатор обзавелся более производительной системой охлаждения, а подвеска стала лучше отрабатывать неровности.

Mitsubishi Outlander — автомобиль для ценителей активной жизни.

KIA SPORTAGE

Kia Sportage 2022 в комплектации Luxe

Ничто так не ценится в современной действительности, как хороший вкус. Стиль кроссовера Kia Sportage в комплектации Luxe соответствуют наивысшим стандартам премиум сегмента.

Автомобиль создан с учетом современных технологий, которые позволяют чувствовать себя еще более уверенно в дороге. Интеллектуальная планировка салона обеспечивает невероятный комфорт за счет рекордного пространства в области головы и ног. Сиденья обеспечивают удобную посадку и поддержку. Для пассажиров второго ряда доступны настройки подогрева.

Kia Sportage — только здесь Вы сможете почувствовать максимальный простор и комфорт. Также, Kia Sportage идеально подойдет для любителей активного отдыха. Все благодаря мягкой подвеске, достойным внедорожным характеристикам, высокому уровню безопасности и рефлекторным светодиодным фарам с прекрасным обзором даже во время тумана или метели.

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Mitsubishi Eclipse Cross 2022 в комплектации Ultimate

Новый Mitsubishi Eclipse Cross — автомобиль, который моментально обрел популярность среди клиентов Mitsubishi. Современный интерьер с плавными, успокаивающими линиями. Мягкие переходы между панелью приборов, центральной консолью и обшивкой дверей создают приятный «обволакивающий эффект». Это уникальный автомобиль, непохожий на другие модели Mitsubishi.

Mitsubishi Eclipse Cross — эталон безопасности. Благодаря интеллектуальной системе полного привода, системе предотвращения столкновений и адаптивному круиз-контролю автомобиль возьмет на себя часть нагрузки, окажет поддержку на сложных участках дороги и поможет предотвратить потенциально опасные ситуации.

HYUNDAI BAYON

Hyundai Bayon 2022 в комплектации Prime

Обновленный Hyundai Bayon — это стильный кроссовер моментально произвел фурор на рынке. Новый Bayon отличается компактными размерами, вместительным салоном и многочисленными информационно-развлекательными системами. Здесь и передовые технологии, и высокотехнологичные системы безопасности, и расширенные функции мультимедийной системы.

В роли завершающего акцента в выразительном облике Bayon выступают блоки светодиодных задних фонарей, выполненные в фирменном стиле. Их модули визуально увеличивают ширину автомобиля. Это лишь малая часть автомобилей, которые мы можем предложить нашим клиентам. В наличии компании Автомаркет огромный ассортимент уникальных автомобилей.

Также, в компании «Автомаркет» доступна авторассрочка, лизинг, кредит на комфортных условиях и трейд-ин. Записаться на просмотр автомобиля можно по контактному номеру +7 (3412) 20-96-99.

Салон находится по адресу — Ижевск, Карла Маркса, 55а.

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Финансовые услуги оказывает ПАО «Совкомбанк», генеральная лицензия № 963 от 05 декабря 2014 года. Данные условия кредита действительны на представленный ассортимент автомобилей. Максимальная сумма кредита — 1 200 000 . Обязательно оформление продленной технической гарантии.

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