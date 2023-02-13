Международный аэропорт, льготные кредиты и отраслевые решения от Сбера: бизнесу Удмуртии открываются новые возможности

Фото: Сбербанк

10 февраля в конференц-зале Сбербанка на Ленина, 6 состоялся форум для малого бизнеса Удмуртии. Целью встречи было сориентировать предпринимателей республики, на какие именно меры поддержки со стороны государства они могут рассчитывать, и сподвигнуть их на новые проекты. Решения для бизнеса рассмотрели на примере одного из самых крупных районов – Завьяловского района.

Точка роста республики

Сбербанк, как проводник мер государственной поддержки, собрал на встрече спикеров, которые владеют максимально полной информацией. Выступали управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Арсений Колобов, министр экономики Удмуртии Михаил Тумин и глава Завьяловского района Константин Русинов.

Завьяловский район был выбран в качестве примера не случайно. Именно на его территории грядет очень мощное событие – открытие нового аэропорта с международным терминалом. Здесь же при поддержке власти начинаются сложные концессионные сделки, направленные на развитие инфраструры.

«Мы, как банк, фиксируем увеличение товарных потоков, денежных расчетов именно по этому району. Поэтому мы считаем, что это – точка роста нашей республики», – отметил управляющий.

Надежный партнер

На вопрос, почему в качестве партнера выбрали именно Сбербанк, министр экономики Удмуртии Михаил Тумин пояснил: «нам очень удобно работать со Сбербанком, хотя мы работаем со всеми. Это самый крупный банк, он открыт для малого и среднего бизнеса, разработал лояльные и гибкие системы по кредитованию, готов к нестандартному подходу».

Реализация крупных социальных проектов, в частности новых школ, котельных, продвижение IT-сферы – все это находится в области внимания и деятельности Сбербанка. Для налаживания контактов между всеми участниками процесса, банк намерен продолжить свой созидательный проект по встречам бизнеса и власти.

Фото: Сбербанк

«Мы будем и дальше такие мероприятия проводить, будем увеличивать количество предпринимателей. И наша задача – показать предпринимателям всю совокупность мер государственной и иной поддержки, чтобы бизнесу все стало максимально понятно, чтобы он начал реализовывать задуманное. Это и новые рабочие места, и красота нашего района, нашей республики», – рассказал Арсений Колобов.

Благодаря активной и открытой позиции министерства экономики республики и администрации Завьяловского района в ходе конференции удалось донести мысль о доступности и оправданности инвестиционных программ самого разного уровня в Удмуртии и Завьяловском районе в частности.

Большой выбор направлений для бизнеса

Завьяловский район, расположенный кольцом вокруг Ижевска, – это площадка для развития бизнес-идей практически в любых направлениях. Запланированная недалеко от Пирогово особая экономическая зона (ОЭЗ) в ближайшие несколько лет станет средоточием промышленности района. Этому поспособствует непосредственная близость от федеральной трассы М7, подведенные сети электро- и газоснабжения. В перспективе рассматривается даже возможность продлить железнодорожные пути к новым предприятиям. Для организаций, зарегистрированных в ОЭЗ, по целому ряду налогов будет действовать либо сниженная, либо нулевая ставка.

Туристические объекты уже стали визитной карточкой Завьяловского района. Экомаршруты и турбазы, «Чекерил», музейный комплекс «Лудорвай» – все точки притяжения сосредоточены именно здесь. Пока они хоть и расположены по соседству друг с другом, но не объединены в туристический маршрут. Как считает, глава района, их вполне можно объединить в яркий тур, который будет интересен жителям Ижевска и гостям из других районов. Выгодные программы кредитования от Сбербанка помогут бизнесменам реализовать свои идеи в этом перспективном направлении.

Как узнали гости конференции, район весьма заинтересован в спортивных объектах. Причем, окупаемость обеспечат не только коммерческие клиенты, но муниципальный заказ. Администрация ждет быстровозводимые ФОКи, где, например, для школьников могли бы проводить занятия по физкультуре.

Управляющий Арсений Колобов напомнил, что первый в Ижевске 50-метровый бассейн «Сила воды. Инву» открылся благодаря реализации концессионного соглашения со Сбербанком. Опыт оказался успешным. И банк открыт для новых предложений.

Обратная связь

В конференции приняли участие 75 предпринимателей из Удмуртии и Чайковского. Они не только ознакомились с презентациями, но и задали все интересующие вопросы напрямую руководителям направлений. За нескольких часов они смогли проконсультироваться и с менеджерами банка, и с представителями Удмуртской корпорации развития. Все были открыты для диалога и заинтересованы в результате. Обратная связь поможет понять, что в мерах поддержки нужно доработать и чего еще не хватает.