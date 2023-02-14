Главные новости Ижевска на утро 14 февраля: штрафы за проезд на желтый свет и спасение кота без лапы

Пора настроиться на доброе зимнее утро. Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 14 февраля, вторник. Пришла пора пустить немного весеннего тепла в свое сердце. Сегодня отмечается День святого Валентина, а это прекрасный повод порадовать свою вторую половинку. Настраивайтесь на продуктивный день полный удивительных сюрпризов. А мы расскажем о самых важных новостях за последние сутки.

Штрафы для водителей за проезд на желтый свет?

В Удмуртии практики штрафов за проезд на желтый пока нет. Фото: Эдуард КАРИПОВ

Сразу в нескольких регионах России водителей оштрафовали за проезд на желтый сигнал светофора. Таких нарушителей уже поймали в Москве, Уфе и Ханты-Мансийском автономном округе. Жителей Удмуртии волнует данная практика. «Комсомолка» рассказали подробно об этой практике и что происходит в регионе в этом материале.

Бездомного британского кота без лапки пристроили в Ижевске

Фото: /vk.com/domkota_izh

Настоящее чудо произошло с британским котом Шерлом в Ижевске. Котик без лапки, о котором ранее писала «Комсомолка», нашел любящих хозяев. Историю его спасения Читайте в нашем материале.

40-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе на улице Петрова в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

11 февраля, около полуночи, напротив дома №1 по улице Петрова в Ижевске произошло ДТП. 18-летний водитель ВАЗа-2107 сбил 40-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы. Его госпитализировали. Подробности читайте здесь.

Главного бухгалтера академии управления в Ижевске осудили за мошенничество на 250 тысяч рублей

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за мошенничество осудили бывшего главбуха «Республиканской академии управления». Женщина выписывала себе премии используя электронную подпись директора. Так, она украла 250 тысяч рублей. Подробности читайте здесь.

Дети-сироты из Удмуртии смогут получить второе образование бесплатно

Фото: Управление образования города Ижевска ВКонтакте

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Удмуртии появится возможность бесплатно получить второе образование. Законопроект уже одобрили в 1 чтении. Он позволит детям, оставшимся без попечения родителей, которые уже получили образование по специальности рабочего или служащего, получить второе образование бесплатно. Подробности в нашем материале.

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