Жители Ижевска могут повлиять на качество товаров в магазине

Фото: Мария Бакланова

10 ноября отмечается Всемирный день качества. Казалось бы, это – забота исключительно производителей. Но каждый житель Ижевска может внести свой вклад в то, чтобы продукты в магазинах становились вкуснее и полезнее. Для этого можно прийти в тест-студию магазина «Магнит» и оценить образцы, которые собираются запустить в продажу. Журналист «Комсомолки» проверила на себе, как это происходит.

Тест-студия магазина «Магнит». Фото: Мария Бакланова

Анкетирование

Всего в России работают две тест-студии: одна – в Краснодаре, вторая – в столице Удмуртии, на ул. Молодежной, 107а. Сюда приглашают покупателей из самого магазина, а также владельцев карт «Магнит» через смс или электронные письма. Только в 2022 году прошло уже более 700 тестирований.

«Однажды мы пошли в «Магнит». Смотрим – тут что-то новенькое. Зашли – а тут такие девочки интересные, миленькие, нам все объяснили. Стали мы ходить в тест-студию. Нам это нравится. И продукты потом покупаем. Если что-то очень понравилось, девочки потом показывают, где этот товар можно найти. Еще и бонусы начисляют, на которые можно купить товары!», - говорит Валентина, постоянный дегустатор в тест-студии.

Сначала в тест-студии заполняем анкету. Фото: Мария Бакланова

На входе заполняем анкету: нужно указать ФИО и номер телефона. Заодно работники рассказывают, что сегодня тестируют. Мы попали на проверку сырокопченой колбасы и желейных конфет.

Приятный бонус: на мою дисконтную карту сразу же зачислили бонусы. У фотографа карты под рукой не оказалось, и ей вручили шоколадку.

В анкете также нужно указать возможные аллергические реакции, и уже после этого можно проходить в зал для оценки продукции.

За тестирование можно еще и подарок получить. Фото: Мария Бакланова

Оценка продукции

Стены зала окрашены в серый, нейтральный цвет, и каждый посетитель дегустирует продукцию в отдельном мини-кабинете. Это позволяет сосредоточиться только на вкусе и качестве продукта.

Перед оценкой товаров моем руки. Фото: Мария Бакланова

Продукты нарезают на кухне, и посетитель тест-студии не догадывается о том, какая марка перед тобой: «Магнит» или другого производителя. Кстати, розничная сеть не только продает, но и производит продукты питания. У нее 18 своих предприятий в разных регионах страны.

На стол также ставят стакан воды, которая, как нам объяснили, необходима для очистки вкусовых рецепторов. Кстати, к колбасе для этой же цели подают крекер. И вот мы уже почувствовали себя героями передачи «Контрольная закупка» (6+).

Для оценки ставят несколько образцов продукта: марок «Магнита» и какой-либо еще. Понять, где какая находится, невозможно. Фото: Мария Бакланова

Тесты проводят с одной целью: улучшить качество продуктов собственных марок магазина. Покупатели отмечают плюсы и недостатки, и исходя из этого меняют рецептуру или технологию изготовления продукта. Например, благодаря отзывам изменили технологию варки клубничного варенья. Потребителям не нравились слишком жидкая консистенция и измельченные ягоды. После этого десерт стали делать с цельной клубникой и более густым. Конечно же, такой подход сразу же отразился на спросе: он вырос на 23 %.

Покупатели оценивают продукт по разным критериям на планшете. Фото: Мария Бакланова

Во время теста каждого образца нужно на планшете ответить на несколько вопросов и оценить внешний вид, запах, вкус, послевкусие, консистенцию. В зависимости от вида продукта критерии могут меняться. Например, во время оценки конфет нам предложили оценить вкус глазури и самого мармелада.

Тестируем конфеты. Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Сосредоточившись на вкусе продуктов, мы с удивлением поняли, что вкус одинаковой внешне колбасы может быть принципиально разным. А потрескавшаяся конфета оказалась гораздо вкуснее конфеты-конкурента с идеальным внешним видом.

Заполняем анкету – и все! Свой маленький вклад в развитие пищевой промышленности России мы сделали.

В «Магните» можно купить продукты собственных марок магазина и заметить, как они меняются в лучшую сторону. Всего представлено 25 марок. «Моя цена» – доступные по цене продукты, «Магнит» – с оптимальным соотношением цены и качества, Premiere of Taste – в более высоком ценовом сегменте. Проверка качества проходит не только с помощью потребителей, но и в специальных лабораториях. Стандарты продукта разрабатывают задолго до его выхода.

В «Магните» представлено 25 собственных марок. Фото: Мария Бакланова

Всего «Магнит» представляет около 5 000 наименований СТМ. Фото: Мария Бакланова

Собственные марки представлены в разных ценовых сегментах. Фото: Мария Бакланова

В магазине есть самые разные категории товаров собственных марок. Фото: Мария Бакланова

Производят продукцию для компании по всему миру. Производственные площадки есть и в Удмуртии: в нашем регионе местные производители делают вкусную и качественную молочную продукцию и хлебобулочные изделия.

«На основе оценок потребителей мы улучшаем свойства продуктов и выбираем товары для запуска в сеть. Мнение покупателей важно для нас при принятии решения о вкусе и свойствах того или иного продукта. В том числе с применением тестирований в этом году мы уже завели в ассортимент более 500 новинок и улучшили характеристики почти 70 наименований товаров», - рассказал директор департамента собственных торговых марок «Магнита» Петр Костыгов.