Последние новости Ижевска на утро 15 февраля: смертельное ДТП с автобусом, бесплатная вакцинация и необычные предложения руки и сердца

Традиционный обзор новостей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 15 февраля. День обещает быть снежным, но относительно теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Смертельное ДТП с автобусом

Утром 14 февраля на дороге в Удмуртии столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Водитель легкового автомобиля не справилась с управлением при обгоне. В результате ДТП погибли два человека и еще одного – доставили в больницу.

Фото: МЧС Удмуртии

Новая поликлиника

Этой весной в Воткинске появится новая взрослая поликлиника. Она рассчитана на 60 тысяч пациентов. Сейчас в поликлинику уже завезли нужное оборудование. Осталось дело за малым – получить лицензию.

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

Бесплатная вакцинация

Вы, наверное, уже и забыли про коронавирус. А он есть. И вакцинация все еще продолжается. Защитите себя от тяжелого течения болезни. Минутное дело и тем более теперь это можно сделать бесплатно.

Ревакцинировались 290 тысяч жителей Удмуртии Фото: Ильяс Бекмансуров

300 т гумпомощи

Удмуртия отправила 300 т гуманитарной помощи бойцам в зону СВО. Командование и личный состав поблагодарили жителей региона за «оказанную помощь в улучшении окопного быта».

На прошлой неделе доставили грузы из Кизнерского района и Воткинска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Интересные предложения

Этот день не забывается спустя многие годы. Момент, когда ваш любимый встает на колено перед вами и спрашивает: «Ты выйдешь за меня?» заставляет сердце буквально выпрыгивать из груди. В День всех влюбленных «Комсомолка» решила рассказать об интересных историях, где парни сделали предложение не совсем обычно.

Такие моменты запоминаются на всю жизнь Фото: Мария Бакланова

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